La Lazio mantiene la sua imbattibilità al vertice, prima sconfitta per la Ternana

La domanda che ci si poneva prima di questo settimo turno era quanto sarebbe durata la supremazia imbattibile di Lazio e Ternana. E la risposta è che per lo meno per le umbre la corsa al vertice si interrompe qui.

Dopo sei vittorie consecutive la Ternana cade pesantemente a Parma e la Lazio di Grassadonia resta da sola, imbattuta e a punteggio pieno al vertice della classifica del campionato femminile cadetto.

Serie B, Lazio sola al comando

Rispettando i favori del pronostico la Lazio conquista una vittoria piena e convincente anche a Cuneo contro il Freedom e si isola al comando della classifica a quota 21. Diverse palle gol per la Lazio nel primo tempo con Goldoni che spreca due occasioni favorevole: ma alla terza, proprio poco prima dell’intervallo, il colpo di testa su cross dalla destra di Pittaccio, è in gol. Azione identica per il raddoppio, cross di Pittaccio e diagonale di Eleonora Goldoni che Nucera respinge quando la palla è già dentro.

Ternana che cade clamorosamente a Parma: che potesse essere una sfida difficile per le Fere, a oggi imbattute, lo si sapeva fin dalla presentazione della partita. Doppiette di Ferin e Kongouli oltre alla rete della solita Spyridonidou; Ternana costretta a inseguire e incapace di rimontare nonostante la doppietta di Tui due volte di fronte a un attacco del Parma davvero molto ispirato: dodici gol in due partite. Ternana raggiunta in classifica dal Cesena che rimonta sul campo della Res Roma, alla sua quarta sconfitta consecutiva. Le romagnole vanno sotto al 66’ con Iannazzo, ma Sechi e Jansen nell’ultimo quarto d’ora siglano un pesantissimo uno-due che riporta le bianconere a tre punti dalla vetta.

Gli altri risultati

Torna alla vittoria l’Hellas Verona, sconfitto pesantemente domenica scorsa proprio a Parma, e vittorioso nell’anticipo di sabato nettamente contro un Arezzo che scivola sempre più in basso in classifica. Vittoria esterna di un Genoa che conferma le sue ambizioni: quarto successo di fila per le rossoblu allenate da Antonio Filippini che passano sul campo del Brescia. Vantaggio di

Massa, raddoppio di Bettalli che Nina Karin Stapelfeldt dimezza nella ripresa senza che la partita torni in equilibrio.

Torna alla vittoria anche il Chievo, che non trovava un successo da un mese: secco 5-2 in esterna a un Pavia considerevolmente ridimensionato nelle ultime tre partite. La classifica adesso si è mossa per tutte le squadre: prima vittoria del Tavagnacco che dopo sei sconfitte marca uno splendido gol partita con Maroni, gran tiro da fuori area prima di due prodezze di Sattolo che neutralizza un calcio di rigore a Gelmetti e si supera su Kustrin poco dopo, salvando il risultato.

L’unico pareggio di questa giornata è tra San Marino Academy e Ravenna: sul campo delle Titane le padrone di casa si portano avanti al 25’ con Barbieri, ma Barbarino nel recupero del primo tempo risponde sigillando l’1-1 finale. Per il Ravenna, che resta ultimo, è comunque il primo punto in classifica.

Nel prossimo turno spicca la sfida al vertice tra la Lazio e il Cesena, sei vittorie consecutive, e un altro test interessante per la Ternana, chiamata a riscattarsi contro il Verona, quarto in classifica.