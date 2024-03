Promozione a pieni voti per la Lazio che esce vincente dal grande esame di maturità del 23esimo turno di calcio femminile di Serie B conquistando una vittoria di enorme importanza in chiave classifica sul campo del Cesena. Ospite dell’unica squadra che a oggi era riuscita a batterla, la formazione di Grassadonia si dimostra cinica, attenta e volitiva mettendo un sigillo importante su una stagione lunga e impegnativa.

Serie B, Cesena-Lazio 2-3

A dimostrazione di una partita vera e incertissima, di fronte a un ottimo pubblico che affolla il Martorano per il big match, in tre minuti succede di tutto. Popadinova va a terra in piena area di rigore ma l’arbitro fa proseguire. E dall’altra parte del campo, su una rapidissima controffensiva, il Cesena va in vantaggio. Traversone micidiale dalla destra di Lonati che con una travolgente azione personale pesca Tamborini dalla parte opposta, violentissima conclusione sotto la traversa che fa esplodere i tifosi delle Cavallucce tra le proteste della panchina della Lazio.

Rabbiosa la reazione della capolista che alla prima occasione pareggia: calcio d’angolo pennellato da Moraca per Eriksen che di testa mette nell’angolino.

Bella partita davvero: Cesena di nuovo micidiale su un paio di velocissime ripartenze. Al 30’ romagnole nuovamente in vantaggio: rimessa laterale di Cuciniello con Sechi che in qualche modo prolunga, Lazio molto disattenta su un pallone vacante che Jansen trasforma in ora calciando con forza alle spalle di Guidi.

Al 44’ il punteggio cambia ancora: intervento irregolare di Lamti su Visentin nella propria area piccola e calcio di rigore per la Lazio, che al solito viene trasformato perfettamente da Moraca.

Il secondo tempo di Cesena Lazio

Dopo un primo tempo davvero pirotecnico caratterizzato da quattro gol viene fuori il carattere dominante della Lazio women che a poco a poco prende in consegna il destino di una partita che resta incerta fino all’ultimo istante. Dopo una clamorosa occasione per Castiello, liberata perfettamente al tiro da Moraca ma imprecisa al momento della conclusione a rete, la Lazio passa a venti minuti dal termine.

Lancio in profondità di Mancuso che Gothberg concretizza con un pallonetto delizioso da posizione difficile e angolatissima. Niente da fare per Serafino con un gol tanto bello quanto davvero imprevedibile. Il Cesena si riversa in avanti con caparbietà ma non riesce a dare ordine alla sua manovra.

Lazio pericolosissima anzi nel finale con una traversa di Moraca e un palo di Hovmark su azioni dirompente di contropiede.

Cesena volitivo, ma meno efficace rispetto alla vittoria del girone di andata. Lazio che pone un paletto davvero importante nella sua rincorsa verso la Serie A femminile portando a sei lunghezze provvisoriamente e in attesa della partita della Ternana il suo vantaggio e tenendo il Cesena a sette punti dal vertice.

23esima giornata di Serie B

Cesena-Lazio 2-3

18’ Tamborini (C), 19’ Eriksen (L), 30’ Jansen (C), 44’ rig. Moraca (L), 71’ Gothberg (L)

Sabato 30 marzo

Freedom-Brescia

Hellas Verona-Ternana

Parma-Arezzo

Pavia-Bologna

Res Women-Ravenna

San Marino Academy-Genoa

Tavagnacco-H&D Chievo Women

Programma della 24esima giornata di Serie B

Domenica 14 aprile

Arezzo-Freedom

Bologna-Parma

Brescia-Ternana

Genoa-Pavia

H&D Chievo Women-Lazio

Ravenna-Cesena

Res Women-San Marino Academy

Tavagnacco-Hellas Verona