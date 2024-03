Nello stillicidio di sfide e scontri diretti che sono costati il primo posto in classifica alla Ternana, sconfitta la settimana scorsa a Parma, è la Lazio la squadra che rischia di più nel 23esimo turno del campionato di calcio femminile Serie B femminile. Le Aquilotte, prime in solitudine dopo la caduta della Ternana, affrontano in trasferta il Cesena.

La Lazio Women, reduce dalla netta affermazione di domenica scorsa contro il Freedom, incontra – proprio com’era accaduto per la Ternana con il Parma – l’unica squadra che a oggi l’ha battuta in campionato nel corso di questa stagione. Se c’è una squadra in grado di creare problemi alla squadra di Grassadonia, questa è proprio il Cesena di Alain Conte, formazione quadrata, estremamente compatta e letale in attacco. Anche il Cesena ha avuto un paio di colpi a vuoto, uno dei quali per la verità del tutto imprevisto (la sconfitta in casa del San Marino). Ma la netta vittoria nella sfida del girone di andata subita a Formello dalla Lazio, fa capire che il Cesena è qualcosa di più di un terzo incomodo. E può rendere la vita difficile tanto alla Lazio quanto alla Ternana femminile fino al termine della stagione.

La squadra umbra punta a una immediata reazione su un campo non facile come quello dell’Hellas Verona, due vittorie nelle ultime tre partite ma in flessione nel corso degli ultimi due mesi rispetto a Parma e Chievo.

Le altre partite

Parlando delle altre squadre impegnate nella corsa per i primi cinque posti. Il Parma, quarto e con cinque vittorie consecutive, ospita un Arezzo molto incostante ma sulla strada di una salvezza tranquilla e in anticipo. Il Chievo Verona, quattro vittorie nelle ultime cinque partite, è quinto, stretto d’assedio sia dal Verona che dal Genoa, gioca sul campo del Tavagnacco, penultimo in classifica e alle prese con una crisi di risultati che comincia a diventare preoccupante. Peggio quella del Pavia, quattro sconfitte consecutive, una vittoria che manca da quasi due mesi: l’Academy ha un disperato bisogno di punti e gli ultimi risultati – anche dal punto di vista delle difficoltà in difesa e dei passivi hanno precipitato la squadra al terz’ultimo posto.

Programma della 23esima giornata

Cesena-Lazio

Freedom-Brescia

Hellas Verona-Ternana

Parma-Arezzo

Pavia-Bologna

Res Women-Ravenna

San Marino Academy-Genoa

Tavagnacco-H&D Chievo Women

Classifica

Lazio 59, Ternana 56, Cesena 55, Parma52, Chievo Verona 39, Hellas Verona 38, Genoa 37, Brescia 30, Bologna 29, Arezzo 24, Freedom Cuneo 20, Res Roma e San Marino Academy 18, Pavia Academy 16, Tavagnacco 12, Ravenna 3.