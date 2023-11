Risultati campionato di Serie B con la clamorosa sconfitta subita in casa dalla Lazio a opera del Cesena

Tre squadre al comando, cinque in tre soli punti. In due settimane il campionato che sembrava dominato da Lazio e Ternana è completamente cambiato.

La settimana scorsa la sconfitta della Ternana a opera del Parma. Ora quella della Lazio che cade clamorosamente in casa contro il Cesena dopo setto vittorie consecutive.

Serie B cade la Lazio

Per la squadra di Grassadonia è la prima sconfitta stagionale. Uno splendido inseguimento dopo la sconfitta nella prima giornata da parte del Cesena che Alain Conte fa giocare bene e che diventa a questo punto una variabile importante sula strada verso la Serie A con le sue sette vittorie consecutive. Vantaggio di Jansen, ex di turno, bravissima a liberarsi sul filo del fuorigioco insaccando in pallonetto. Secondo tempo con la Lazio costantemente impegnata in attacco ma in modo davvero poco ispirato. La difesa del Cesena è ostinata e organizzatissima. E a due minuti dal termine le romagnole chiudono con Lonati, micidiale a sfruttare un errore di Reyes che perde palla sulla propria tre quarti. Micidiale l’affondo dell’attaccante con una gran conclusione sotto la traversa.

Della sconfitta della Lazio approfitta anche la Ternana che torna alla vittoria battendo il Verona: colpo di testa di Wagner deviato nella propria porta da Meneghini in avvio, raddoppio con una conclusione dal limite di Lombardo al termine di una bella azione di contropiede orchestrata da Porcarelli. Tre squadre al comando…

Parma e Genoa in evidenza

Ma in una giornata caratterizzata da un unico pareggio, quello tra Chievo e Tavagnacco nell’anticipo, sono Parma e Genoa a mantenersi in corsa restando sulla scia delle prime della classe. Genoa a tre punti dalla vetta: quinta vittoria consecutiva delle rossoblu che battono in modo netto la San Marino Academy con Ferrato, Massa e Bargi. Grande continuità anche da parte del Parma, a due punti dalle capolista, terza vittoria di fila, la sesta in otto fare, grazie a un successo di misura sul campo dell’Arezzo grazie a una zampata di Ludovica Silvioni.

Tra gli altri risultati da segnalare il ritorno alla vittoria del Brescia che rifila quattro gol al Freedom. Ma soprattutto quello del Bologna, due mesi senza successo: 2-0 nel match che inguaia ulteriormente il Pavia con i gol di Kustrin e Gelmetti. Importantissima in chiave salvezza la vittoria della Res Roma, reduce da quattro sconfitte consecutive, che smuove la classifica grazie a un 2-0 esterno sul Ravenna ultimo per distacco in classifica. Due gol in cinque minuti in chiusura di primo tempo: Petrova e Boldrini insaccano due appoggi di Nagni.

Nel prossimo turno, il nono, prima della pausa, turni non trascendentali per tutte le squadre di testa.