Squadre neopromosse in serie B 2021 2022, quante sono e quali sono. Regolamento promozione dalla serie C alla B italiana.

Squadre promosse in serie B 2021-22 quali sono? Come avviene per ogni stagione calcistica, dopo la fine della serie C, si conoscono le squadre neopromosse al campionato di Serie B. Vale a dire quelle che entrano a far parte del campionato di calcio cadetto, dopo aver vinto il loro torneo o i playoff di serie C.

Ecco quali sono i nuovi club che giocheranno in B, fra vecchie conoscenze e nuovi piccole storie che cercano di farsi spazio fra i grandi del calcio.

Neopromosse serie B 2021 22

Le squadre promosse al campionato di serie B 21-22 sono 4. Conosciamole meglio qui di seguito.

Como

Il Como è salito in Serie B vincendo il girone A del campionato di Serie C 2020-21, conquistando 75 punti. La squadra biancoblu arricchisce la pattuglia dei club lombardi già presenti in B (composta fino ad ora da Monza, Brescia e Cremonese). L’ultima volta che questa società aveva disputato il campionato di serie B è stata la stagione 2014-15.

Perugia

L’A.C. Perugia calcio ha ottenuto la promozione in Serie B conquistando il primo posto nel girone B del campionato di Serie C 2020-21. La squadra umbra ha collezionato 79 punti, al pari del Padova, ma ha avuto la meglio negli scontri diretti, centrando così il salto diretto di categoria. Per questo club si tratta di un ritorno in Serie B dopo appena un anno dall’ultima retrocessione.

Ternana

La Ternana Calcio ha dominato il girone C del campionato di Serie C 2020-21, conquistando ben 90 punti durante la stagione. La squadra di Terni, allenata dall’ex calciatore Cristiano Lucarelli, torna nella seconda serie italiana da cui mancava dal 2017-18. Per i rosso verdi si tratta quindi di un gradito ritorno dopo 3 anni di assenza.

Alessandria

L’US Alessandria calcio ha conquistato la promozione in serie B dopo aver vinto i playoff di Serie C (battendo tutte le avversarie e vincendo ai rigori la finale contro il Padova). Durante il campionato i grigi erano arrivati al secondo posto nel girone A di serie C. Ma nei playoff hanno avuto la meglio sugli altri rivali. Per la squadra piemontese è stata una promozione storica: mancavano dalla serie B addirittura da 46 anni (stagione 1974-75).

Come funziona la promozione dalla serie C alla serie B?

Per raggiungere la promozione in Serie B, le squadre che giocano in serie C, hanno due strade.

La prima è quella di vincere il proprio girone (ce ne sono 3 A-B-C) e in questo caso ottenere la promozione diretta. I posti a disposizione per questo sono tre, uno per ogni vincente del proprio gruppo.

La seconda invece è decisamente più complessa. Si tratta di vincere i playoff di Serie C, a cui partecipano tutte le squadre piazzate dal 2° al 10° posto di ciascun girone. La competizione si svolge al termine del campionato e solo una, tramite un meccanismo ad eliminazione diretta, guadagna l’ultimo posto utile per partecipare al nuovo campionato cadetto.

Come visto le neopromosse in Serie B 2021-22 sono Como, Perugia, Ternana e Alessandria. Non è stato facile per loro arrivare a questo traguardo e di sicuro faranno del loro meglio per mantenere la categoria, guadagnandosi la salvezza a suon di vittorie e punti in classifica.

