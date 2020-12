Calendario serie A 2021, tutte le date le novità. Calendario partite e classifica aggiornata.

Calendario serie A campionato di calcio 2021. Ecco tutte le giornate delle prossime partite stabilite dalla Lega nazionale fino alla data di chiusura definitiva della stagione calcistica. Oltre agli orari di anticipi e posticipi, qui di seguito trovate anche dove verrà trasmessa ogni singola partita del campionato serie A Tim 2021. Inoltre a seguire vedremo anche i risultati e la classifica sempre aggiornata.

Calendario Serie A giornata 15

Inter-Crotone 3 gennaio ore 12:30 Sky Atalanta-Sassuolo 3 gennaio ore 15:00 Sky Cagliari-Napoli 3 gennaio ore 15:00 Sky Fiorentina-Bologna 3 gennaio ore 15:00 Sky Genoa-Lazio 3 gennaio ore 15:00 Sky Parma-Torino 3 gennaio ore 15:00 Dazn Roma-Sampdoria 3 gennaio ore 15:00 Dazn Spezia-Verona 3 gennaio ore 15:00 Sky Benevento-Milan 3 gennaio ore 18:00 Sky Juventus-Udinese 3 gennaio ore 20:45 Dazn

Giornata 16

Cagliari-Benevento 6 gennaio ore 12:30 Sky Atalanta-Parma 6 gennaio ore 15:00 Sky Bologna-Udinese 6 gennaio ore 15:00 Dazn Crotone-Roma 6 gennaio ore 15:00 Sky Lazio-Fiorentina 6 gennaio ore 15:00 Dazn Sampdoria-Inter 6 gennaio ore 15:00 Sky Sassuolo-Genoa 6 gennaio ore 15:00 Sky Torino-Verona 6 gennaio ore 15:00 Sky Napoli-Spezia 6 gennaio ore 18:00 Dazn Milan-Juventus 6 gennaio ore 20:45 Sky

Giornata 17

Benevento-Atalanta 9 gennaio ore 15:00 Sky Genoa-Bologna 9 gennaio ore 18:00 Sky Milan-Torino 9 gennaio ore 20:45 Dazn Roma-Inter 10 gennaio ore 12:30 Dazn Parma-Lazio 10 gennaio ore 15:00 Sky Verona-Crotone 10 gennaio ore 15:00 Sky Udinese-Napoli 10 gennaio ore 15:00 Dazn Fiorentina-Cagliari 10 gennaio ore 18:00 Sky Juventus-Sassuolo 10 gennaio ore 20:45 Sky Spezia-Sampdoria 11 gennaio ore 20:45 Sky

Giornata 18

Lazio-Roma 15 gennaio ore 20:45 Sky Bologna-Verona 16 gennaio ore 15:00 Sky Torino-Spezia 16 gennaio ore 18:00 Sky Sampdoria-Udinese 16 gennaio ore 20:45 Dazn Napoli-Fiorentina 17 gennaio ore 12:30 Dazn Sassuolo-Parma 17 gennaio ore 15:00 Sky Crotone-Benevento 17 gennaio ore 15:00 Dazn Atalanta-Genoa 17 gennaio ore 18:00 Sky Inter-Juventus 17 gennaio ore 20:45 Sky Cagliari-Milan 18 gennaio ore 20:45 Sky

Giornata 19

Benevento-Torino 22 gennaio ore 20:45 Sky Roma-Spezia 23 gennaio ore 15:00 Sky Udinese-Inter 23 gennaio ore 18:00 Sky Milan-Atalanta 23 gennaio ore 18:00 Sky Fiorentina-Crotone 23 gennaio ore 20:45 Dazn Juventus-Bologna 24 gennaio ore 12:30 Dazn Genoa-Cagliari 24 gennaio ore 15:00 Dazn Verona-Napoli 24 gennaio ore 15:00 Sky Lazio-Sassuolo 24 gennaio ore 18:00 Sky Parma-Sampdoria 24 gennaio ore 20:45 Sky

Giornata 20

Torino-Fiorentina 29 gennaio ore 20:45 Sky Crotone-Genoa* 30 gennaio ore 15:00 Sky Cagliari-Sassuolo* 30 gennaio ore 15:00 Sky Bologna-Milan 30 gennaio ore 15:00 Sky Sampdoria-Juventus 30 gennaio ore 18:00 Sky Inter-Benevento 30 gennaio ore 20:45 Dazn Spezia-Udinese 31 gennaio ore 12:30 Dazn Atalanta-Lazio 31 gennaio ore 15:00 Dazn Napoli-Parma 31 gennaio ore 18:00 Sky Roma-Verona 31 gennaio ore 20:45 Sky

Calendario serie a Giornata 21

Fiorentina-Inter * 5 febbraio ore 20:45 Sky Milan-Crotone * 5 febbraio ore 20:45 Sky Sassuolo-Spezia 6 febbraio ore 15:00 Sky Atalanta-Torino 6 febbraio ore 15:00 Sky Juventus-Roma 6 febbraio ore 18:00 Sky Genoa-Napoli 6 febbraio ore 20:45 Dazn Benevento-Sampdoria 7 febbraio ore 12:30 Dazn Udinese-Verona 7 febbraio ore 15:00 Dazn Parma-Bologna 7 febbraio ore 18:00 Sky Lazio-Cagliari 7 febbraio ore 20:45 Sky

Partite Serie A: risultati

Per riassumere, abbiamo visto il calendario di tutte le prossime partite del massimo campionato di calcio italiano. Col trascorrere delle settimane troverete qui anche le successive, fino ad arrivare al termine della stagione 2021 prevista per il 23 maggio.

Tutti i risultati della serie a ovviamente saranno importanti per delineare la classifica del campionato. A partire dalla corsa per lo scudetto, che vede in competizione avversarie storiche fra loro come Milan, Inter e Juventus. Ma ci sono anche altre squadre che intendono allo stesso modo giocarsi le loro chance. In particolare si tratta di Roma Calcio in quanto attualmente terza, mentre il Sassuolo vanta 26 punti in classifica. E ancora, la Lazio e l’Atalanta.

Comunque tutte le squadre faranno il massimo per vincere quante più partite possibili nel campionato di calcio e garantirsi in tal modo una buona posizione in classifica. O quantomeno evitare di finire in zona retrocessione e scongiurare la discesa in serie B. A titolo di esempio cititamo la squadra del Torino FC, ora ultima in classifica.

Serie a risultati ultima giornata

Per iniziare, ecco il quadro dei risultati dell’ultima giornata di serie a giocata nel 2020.

BOLOGNA-ATALANTA 2-2

MILAN-LAZIO 3-2

NAPOLI-TORINO 1-1

ROMA-CAGLIARI 3-2

SAMPDORIA-SASSUOLO 2-3

SPEZIA-GENOA 1-2

UDINESE-BENEVENTO 0-2

VERONA-INTER 1-2

JUVENTUS-FIORENTINA 0-3

CROTONE-PARMA 2-1

Infine, queste sono tutte le informazioni utili su calendario e risultati serie a 2021. Quindi al fine di conoscere i risultati e in quale posizione di classifica arriveranno i vari Club con le loro squadre,per dirla in breve non ci resta che seguire tutte le prossime partite del campionato di calcio italiano serie A Tim.

PER APPROFONDIRE VAI A: