Calcio femminile calendario partite serie a, e tutte le ultime news sul calcio donne, mondiali, champions, calciomercato

Calcio femminile italiano, il consiglio federale ha stabilito il calendario 2020 per la nuova stagione di serie A woman. Le date di inizio e fine del nuovo campionato di calcio femminile sono dunque già note.

Inoltre ci sono novità sul professionismo per le calciatrici in Italia e una nuova proposta sui mondiali di calcio donne da parte del presidente Fifa. Scopriamo di cosa si tratta qui di seguito.

Calcio femminile serie a date inizio e fine

L’inizio della nuova stagione di serie a calcio femminile 2020-21 ci sarà sabato 22 agosto, quando si disputerà la prima giornata del nuovo torneo.

Questa la data stabilita dal consiglio federale per rivedere in campo le giocatrici delle più forti squadre del nostro campionato. A partire dalla Juventus donne, vincitrice degli ultimi 3 campionati e quindi campione in carica. Ma ci saranno altre 11 squadre che tenteranno di aggiudicarsi lo scudetto, disputando un totale di 22 giornate, fra andata e ritorno.

Questo l’elenco delle 12 squadre che parteciperanno alla Sere A TIMVISION 2020:

Juventus

Fiorentina

Milan

Roma

Florentia

Sassuolo

Inter

Empoli

Verona

Bari

Tavagnacco

Napoli

La fine del campionato di serie A calcio donne è prevista per maggio 2020, in data ancora da stabilire.

Italia calcio femminile novità

Oltre al campionato di serie a donne, il consiglio federale ha stabilito un nuovo format per la coppa Italia femminile. Ad essa parteciperanno 24 squadre, con turni preliminari, gironi e poi gare ad eliminazione diretta fino alla finale che assegnerà la coppa.

Inoltre, si disputerà una versione straordinaria della Supercoppa italiana ad inizio 2021. Se la contenderanno le prime 4 classificate dell’ultima stagione, ovvero Juve, Fiorentina, Milan e Roma.

Crescita calcio femminile: mondiali e professionismo

Infantino, il presidente Fifa ha parlato dei piani previsti per la crescita del calcio femminile post covid, al World Football Summit. Queste le sue parole: “Il calcio femminile è una priorità per la Fifa. Al mondiale di Francia abbiamo visto che è stato il secondo evento sportivo più grande al mondo dopo il mondiale maschile.”

L’evento in Francia del 2019 ha generato 284 milioni di euro al prodotto interno lordo nazionale. Ora nel 2023 il nuovo mondiale femminile si terrà in Australia e Nuova Zelanda. Intanto, Infantino propone di disputare un mondiale femminile ogni due anni, per dare ancor più lustro a questa disciplina. Vedremo se si andrà davvero in questa direzione per il calcio mondiale femminile.

Nel frattempo quello italiano deve ancora rendere professioniste le calciatrici del nostro campionato. Al riguardo il ministro dello sport Spadafora sta lavorando sui decreti attuativi necessari, che dovrebbero attuare davvero il professionismo dal 2022.





E’ tutto sulle ultime news del calcio femminile 2020, il calendario della nuova serie a donne e le prospettive future del calcio in rosa.

