Calendario serie a femminile partite Juventus Woman. Date di tutte le giornate e dove vederle in Tv

Calendario serie A femminile 2020-21 è stato finalmente stilato, così ora le 12 squadre partecipanti al torneo di calcio conoscono le loro avversarie giornata per giornata. L’inizio del nuovo campionato serie A donne è previsto nel week end del 22-23 agosto, mentre la fine per il 23 maggio 2021.

Scopriamo allora, in questo articolo, le date in calendario e tutta la sequenza degli avversari che attendono la squadra campione in carica, ovvero la Juventus.

Calendario Serie A Juventus woman, date partite



Ecco il calendario completo delle partite della Juventus femminile, relative al campionato di serie A 2020-2021.

PARTITA DATA Verona woman – Juventus 23 agosto Juventus – Empoli Ladies 30 agosto Juventus – San Marino Academy 6 settembre Milan – Juventus 4 ottobre Juventus – Fiorentina 11 ottobre Pink Bari – Juventus 18 ottobre Juventus – Sassuolo 8 novembre Florentia San Gimignano – Juventus 15 novembre Napoli – Juventus 6 dicembre Juventus – Roma 13 dicembre Inter – Juventus 17 gennaio 2021 Juventus - Verona woman 24 gennaio Empoli Ladies - Juventus 7 febbraio San Marino Academy - Juventus 28 febbraio Juventus - Milan 7 marzo Fiorentina - Juventus 20 marzo Juventus - Pink Bari 28 marzo Sassuolo - Juventus 18 aprile Juventus - Florentia San Gimignano 2 maggio Juventus - Napoli 9 maggio Roma - Juventus 16 maggio Juventus - Inter 23 maggio

Serie a donne: calendario Juventus femminile

La Juve donne si prepara all’inizio delle nuova stagione, dopo aver festeggiato la vittoria del terzo scudetto consecutivo. Lo scorso campionato di serie A, interrotto e mai più ripreso per le difficoltà legate al covid, non ha impedito alle bianconere di vincere il trofeo, visto che al momento dello stop si trovavano prime.

Ora però si riparte per davvero e le calciatrici della Juve woman sanno che tutte le altre squadre cercheranno di batterle sul campo. Ciò a partire già dalla prima giornata, quando la Juve incontrerà il Verona woman fuori casa. La prima partita in casa (presso lo Juventus Training Center di Torino) invece, arriverà nel week end successivo contro l’Empoli femminile.

Il grande classico fra squadre rivali, ovvero Inter e Juventus donne, ci sarà all’ultima giornata. Le partite da disputare nella stagione di Serie A 2020-21 sono complessivamente 22, di queste 11 compongono il girone di andata e altrettante quelle di ritorno, che si giocano a campi invertiti.

Partite serie a femminile 202-21, dove vederle

Le partite della Juventus femminile e del campionato di serie A, verranno trasmesse su Sky. Quindi per vederle in tv sui canali Sky o in streaming sulle sue piattaforme, bisognerà pagare l’abbonamento.

Tuttavia esiste anche un’altra opzione per gli appassionati di calcio che vogliono seguire in diretta i match del campionato di serie a femminile. Stiamo parlando di TIMVISION, il servizio che consente di vedere contenuti in streaming sottoscrivendo un abbonamento mensile. Anche qui sarà possibile seguire le partite del calcio femminile e della Juve woman.

Ora è davvero tutto per quanto riguarda il calendario di serie A di calcio femminile 2020-21, relativo alle partite della Juventus.

