La Juventus donna: la “vecchia Signora” è fatta di giovani ragazze, calciatrici molto brave che abbiamo visto giocare anche nella Nazionale Italiana. Scopriamo chi sono le protagoniste della Juventus femminile.

Il calcio femminile ha conosciuto un’impennata di consensi durante l’estate del 2019 grazie alle ottime performance delle calciatrici della nazionale italiana nel campionato mondiale.

Le ragazze si sono fatte apprezzare per la loro grinta e per l’attaccamento alla maglia azzurra, ma come avviene per gli uomini anche loro militano nei rispettivi club.

In particolare molte provengono dalla Juventus femminile, squadra vincitrice dell’ultimo scudetto italiano. Due nomi su tutti? Sara Gama, capitana e col record di presenze fra le azzurre in attività (113 partite), e Cristiana Girelli, bomber più prolifica con 37 reti in 67 gare.

Ma da quando si può parlare di Juventus femminile? La selezione “donne” della società bianconera nasce ufficialmente il 1° luglio 2017 e conquista il tricolore al debutto.

Sarà solo il primo di tre scudetti consecutivi, arricchiti anche da una Coppa Italia, vinta nella stagione 2018/19. Giunta al suo quarto campionato, la nascita della Juventus women ha portato in dote al calcio femminile italiano una maggiore visibilità e una squadra attrezzata per competere con le big d’Europa.

Se per il calcio femminile il futuro sembra più roseo, (buona) parte del merito è anche della Juventus woman. Andiamo quindi a scoprire la rosa 2020/21 delle bianconere, compreso un focus sui nuovi acquisti e sui loro stipendi.

La rosa 2020/21 e chi sono le calciatrici della Juventus femminile

La rosa 2020/21 della Juventus femminile è composta da 23 calciatrici. Fra i pali, la titolare è la 27enne Laura Giuliani, portiere anche della Nazionale italiana e arrivata in bianconero nel 2017 dal Friburgo.

Se il numero 1 è ben saldo sulle sue spalle, a provare a toglierle minuti (anche se difficilmente la titolarità) ci penseranno Doris Bacic, secondo portiere nel giro della selezione croata, e Sabrina Tasselli.

In difesa, impossibile non citare per prima Sara Gama, centrale e capitano della Juve. Nel 2018, in occasione della Giornata internazionale della donna, la casa produttrice di giocattoli Mattel l’ha inserita tra le 17 personalità femminili internazionali «che hanno saputo diventare fonte di ispirazione per le generazioni di ragazze del futuro»: la calciatrice è stata anche omaggiata con una speciale Barbie, riproducente le sue fattezze in bianconero.

L’altra centrale titolare è Linda Sembrant, 33enne svedese che ha debuttato in bianconero lo scorso anno: la sua stagione è stata positiva e ha chiuso con 21 presenze fra campionato e Champions, record di squadra.

Le fasce, invece, sono presidiate da Lisa Boattin, sull’out sinistro della Juventus sin dal 2017, e dal nuovo acquisto Matilde Lundorf Skovsen, 21 anni, terzino destro scuola Paris Saint Germain e arrivata quest’anno dall’inglese Brighton & Hove.

Il reparto difensivo è completato da Tuija Annika Hyyrynen, calciatrice finlandese con più di 50 presenze alla Juve, Nicole Sciberras, 19enne già nel giro della Nazionale maltese, e dalle italiane Cecilia Salvai, il vice-capitano, Vanessa Panzeri, 20 anni, e Michela Giordano, classe 2002 che in questa stagione è passata dalla primavera alla prima squadra.

I fari del centrocampo bianconero, invece, sono Sofie Junge Pedersen, danese arrivata a Torino nel 2018, e Arianna Caruso, regista del ’99 ma con già più di 50 presenze con la Juve.

Altre veterane, con la squadra fin dal 2017, sono Aurora Galli, Martina Rosucci e Valentina Cernoia, ex capitano del Brescia di cui ha vestito la maglia per nove stagioni consecutive.

Completano il pacchetto, invece, tre new entry (o quasi): Dalila Ippolito, 18 anni, scuola River Plate e già entrata della Nazionale argentina, Kristin Carrer, aggregata dalla primavera, e Annahita Zamanian, arrivata lo scorso inverno dal Paris Saint Germain, in pratica un nuovo acquisto visto che il campionato è stato sospeso poco dopo per l’emergenza covid19.

Il tandem offensivo non si discute: Barbara Bonansea e Cristiana Girelli continueranno anche quest’anno a fare le fortune della Juve (e della Nazionale italiana).

Dietro di loro scalpitano Andrea Staskova, attaccante ceca del 2000 arrivata lo scorso mercato dallo Sparta Praga, Maria Alves, brasiliana ex Santos, la svedese Lina Hurtig, volto nuovo di questa stagione e prelevata dal Linkoping, e la giovanissima Alice Berti, 17 anni e aggregata dalla primavera.

Confermata anche per il prossimo campionato, l’allenatrice Rita Guarino siederà per la quarta stagione di fila sulla panchina bianconera.

Quanto guadagnano le giocatrici e quali sono le condizioni contrattuali

Detto della composizione della rosa, vediamo ora quanto guadagnano le giocatrici della formazione campione d’Italia del campionato principale femminile. Partiamo subito dicendo che lo stipendio delle calciatrici è lontano anni luce rispetto a quello dei colleghi uomini.

Infatti, le ragazze non sono professioniste (a differenza dei maschi) e non possono stringere dei contratti di lavoro con le società, ma soltanto accordi privati.

Questo implica che le donne giocatrici siano considerate dilettanti e ne consegue il mancato ricevimento dei contributi previdenziali. Ciò rappresenta un problema molto significativo (in altre nazioni non è così), sottolineato più volte anche dal capitano bianconero Sara Gama durante gli scorsi mondiali.

Oltre allo stipendio, il cui tetto è pari a 30.658 € lordi l’anno, le ragazze ricevono dei rimborsi. Essi possono arrivare ad un massimo di 61 euro al giorno per 5 giorni a settimana, nel periodo in cui si svolgono i principali tornei. Tale somma, invece, scende a 45 euro durante il periodo di preparazione atletica.

Un altro aspetto non indifferente attiene al fatto che il contratto può essere solo di 12 mesi, quindi bisogna rinnovarlo ogni stagione.

Quindi, qual è lo stipendio delle giocatrici della Juventus woman?

Per fare un esempio, Barbara Bonansea guadagna circa 40.000 € lordi a stagione, che netti sono poco più della metà. Si tratta sostanzialmente del limite massimo guadagnabile dalle calciatrici, anche se può essere superato grazie ai premi o i bonus ottenuti. Un altro nome importante, ossia Sara Gama, guadagna 30.000 euro lordi l’anno (a cui bisogna aggiungere altri bonus).

Detto delle due giocatrici più rappresentative, bisogna sottolineare che il discorso del tetto salariale (come da regolamento FIGC), vale anche per tutte le altre. Dunque, nessuna guadagna oltre i 30.000 € di base, a cui vanno aggiunti i rimborsi di cui vi abbiamo parlato prima.

Un discorso a parte vale per le sponsorizzazioni pubblicitarie, che consentono alle giocatrici di conseguire guadagni più elevati. Un caso recente riguarda proprio Gama, che è stata testimonial di un noto marchio che produce shampoo.

Quella delle pubblicità e del marketing potrebbe rappresentare una fonte di guadagno importante in futuro, specie se la crescita dell’interesse verso il movimento calcistico femminile dovesse confermarsi in Italia.

Quali prospettive future per il calcio femminile?

E’ chiaro che per il futuro si spera che le giocatrici del campionato italiano diventino professioniste. Questo sia per garantire stipendi più elevati, sia per evitare che le più talentuose vadano all’estero, dove possono ottenere questo status e guadagnare di più.

Le calciatrici della Juventus, che giocano anche la competizione europea della Champions League femminile, destinata solo ai migliori club europei, hanno comunque condizioni salariali migliori rispetto a quelle di molte colleghe del nostro campionato.





Infatti, nelle serie minori ci sono molte calciatrici che nemmeno ricevono un compenso per giocare. Questo, visto il crescente interesse del pubblico, rappresenta un problema da risolvere il prima possibile.

