Juventus femminile Champions League 2021-22. Tutte le partite e le avversarie delle bianconere

Juve femminile Champions League 2021 2022 girone. Ecco quali sono le avversarie della Juventus women dopo il sorteggio. Date e calendario partite.

Juventus Uefa Women’s Champions League 21-22. Dopo il sorteggio svolto a Nyon le campionesse d’Italia in carica, conoscono ora le avversarie da affrontare nella fase a gironi della competizione. Ricordiamo che è la prima volta nella storia che una squadra femminile italiana arriva a questo punto della coppa europea. Per questo le calciatrici della Juve women faranno del loro meglio per proseguire l’avventura internazionale.

Champions League femminile 2021-22 Juve calendario

La juventus femminile è stata sorteggiata nel gruppo A insieme a:

Chelsea (Inghilterra)

Wolfsburg (Germania)

Servette (Svizzera)

La squadra allenata da coach Joe Montemurro, era inserita nella terza fascia, per questo ha pescato avversarie di prima (Chelsea) seconda (Wolfsburg) e quarta urna (Servette). Ma ora sarà il campo a dirci chi fra queste squadre è davvero più forte. Ecco le date di tutte le prossime partite della juventus femminile in Champions:

Juventus-Chelsea 5-6 ottobre* Wolfsburg-Juventus 13-14 ottobre Juventus-Servette 9-10 novembre Chelsea-Juventus 17-18 novembre Juventus-Wolfsburg 8-9 dicembre Servette-Juventus 15-16 dicembre

*date e ordine partite provvisorio in attesa di ufficialità Uefa

Champions League femminile 2021-22 regolamento e classifica

Questa fase della competizione prevede 4 gironi (A-B-C-D) composti ognuno da 4 squadre. Solo le prime due classificate di ogni gruppo accedono ai quarti di finale, dove si giocheranno partite ad eliminazione diretta. Fino ad arrivare alla finale che si disputerà allo Juventus Stadium di Torino in data ancora da confermare (probabilmente a maggio 2022).

Le calciatrici della Juve sperano di poter affrontare questa gara in casa, ma per arrivarci bisognerà prima superare il difficile girone. Durante le 6 partite in programma, le bianconere dovranno ottenere più punti possibili contro le avversarie, in modo da ottenere la prima o la seconda posizione nella classifica del gruppo e proseguire il torneo.

Juventus femminile Champions League dove vederla

Come indicato dalla Uefa, tutte le partite si giocheranno alle ore 18:30/18:45 oppure alle 20:45/21:00, a seconda dei casi. Le partite della Juventus femminile in Champions League, si potranno guardare tutte su Dazn. Infatti, la piattaforma streaming a pagamento, che trasmette la Serie A e non solo, possiede anche i diritti di questa competizione.

Ma attenzione, perché grazie ad un apposito accordo, le partite saranno trasmesse anche su Youtube. Per vedere le gare della Juve e le restanti della Champions League femminile 2021-22, vi basterà accedere gratuitamente al canale Dazn di Youtube.

E’ tutto per quanto riguarda il calendario delle partite della Juventus femminile in Champions League 2021-22. Non sarà facile conquistare la qualificazione in questo girone, ma le giocatrici ce la metteranno tutta. I tifosi potranno supportare la squadra allo stadio, ma anche seguendo le partite in Tv e streaming su Dazn e Youtube.

