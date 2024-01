Aiax Roma tutto in una notte. Il girone C della Champions League femminile è l’unico nel quale tutto può ancora succedere, nessuna squadra è certa né nella qualificazione né dell’eliminazione. Nemmeno la Roma femminile, caduta due volte contro il Paris Saint Germain e reduce dal pareggio sfortunatissimo contro il Bayern Monaco.

C’è ancora una possibilità per la squadra giallorossa per centrare i quarti di finale: ma tutto passa da una vittoria ad Amsterdam contro l’Ajax. E non solo. Per approfondire guarda il video.

Ajax-Roma Women, dove vederla

Buone notizie per tutti gli appassionati di calcio femminile. DAZN, che detiene l’esclusiva della UEFA Women’s Champions League ha ufficializzato un pacchetto di partite gratuite disponibili in streaming sulla propria applicazione anche per i non abbonati. Tra queste anche la sfida della Johan Cruijff Arena che sarà dunque in chiaro, on line, anche per chi non ha sottoscritto il pacchetto alla piattaforma.

Di seguito tutte le informazioni sulla partita.

Data: 30 gennaio 2024

Ora: 21:00

Stadio: Johan Cruijff Arena Amsterdam (Olanda)

Come vederla: in streaming sull’app di Dazn anche per i non abbonati

Ajax-Roma femminile ultime news

Roma che è tornata alla vittoria dopo le sconfitte di Coppa Italia (Napoli) e campionato (Inter) ma anche dopo il pareggio del Tre Fontane contro il Bayern, battendo la Sampdoria al termine di una partita autorevole e ben giocata. Una boccata d’ossigeno per la classifica che conferma la squadra giallorossa in solitudine al primo posto ma soprattutto per il morale viste le cinque sconfitte in otto partite subite tra dicembre e gennaio.

Nel corso della partita di sabato Alessandro Spugna ha ruotato le giocatrici dando spazio anche alle riserve. Non ci sono problemi di formazione per Spugna che tuttavia non potrà schierare i nuovi acquisti Sostenvold e Pilgrim che non sono inseriti nella lista europea della UEFA.

L’Ajax ha qualche problema di schieramento invece Suzanne Bakker. L’assenza di Romee Leuchter, costretta a uscire nel match di mercoledì scorso contro il PSG, è evidente. La giocatrice (nove gol in Europa, l’unica in gol in questa stagione di Champions League della squadra olandese) si è allenata ma è in forte dubbio.

Ajax Roma, statistiche e curiosità

Nella gara d’andata la Roma ha vinto con pieno merito sull’Ajax in modo netto. Era la prima sfida in assoluto tra le due squadre nella massima competizione europea, dove l’Ajax tenta per la prima volta di scrivere il proprio nome nei quarti di finale, che non ha mai raggiunto prima di oggi.

Se la Roma ha vinto il suo turno di campionato in Serie A femminile, l’Ajax è stata bloccata da un pari interno contro il Fortuna Sittard nell’ultima giornata del campionato di Eredivisie femminile. Assente oltre a Romee Leuchter anche Nadine Noordam, la squadra ha trovato il vantaggio con Lotte Keukelaar, entrata dalla panchina, per poi subire il pareggio da Maria Grós. In campionato l’Ajax ora è secondo con nove punti di ritardo sul Twente Enschede, primo e a punteggio pieno dopo dodici partite.

L’ultima volta che l’Ajax ha avuto l’occasione di qualificarsi per la fase a eliminazione diretta di Champions League ha perso la partita decisiva contro il PSG: 3-1 per le transalpine con un inutile gol proprio di Leuchter.

L’Ajax ha un ruolino di marcia importante in casa dopo avere battuto sia il PSG che il Bayern. Campo caldo quello della Cruijff Arena dove la Roma non troverà un ambiente facile.

Il club olandese ha vinto le ultime tre partite di Women’s Champions League in casa senza mai subire gol.

L’unico precedente casalingo dell’Ajax contro una squadra italiana è stata la vittoria per 1-0 contro il Brescia nell’ottobre 2017 all’andata dei sedicesimi. La Roma dal canto suo ha perso solo tre delle 11 partite della fase a gironi (con cinque vittorie e tre pareggi) segnando in 16 delle sue ultime 17 partite europee.

Ajax-Roma femminile, il nostro pronostico

La Roma ha bisogno di fiducia. La splendida prestazione della partita d’andata e il fatto che la squadra giallorossa nei suoi precedenti di Champions League si è sempre dimostrata all’altezza delle aspettative, soprattutto nelle gare decisive della scorsa edizione, hanno ben sperare. E, cosa più importante, non ci sono altre possibilità per la Roma di passare il turno che non passino da una vittoria. Per approfondire leggi come si qualifica la Roma

PRONOSTICO: AJAX-ROMA WOMEN 2