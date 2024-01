C’era molta curiosità per vedere la risposta della Roma dopo la prima sconfitta in campionato subita sabato scorso a Milano contro l’Inter. Il tutto contro una Sampdoria che ha già dimostrato di poter rubare punti a tutte le prime della casse, battendo nientemeno che la Juve.

La Roma torna a muovere la classifica con una vittoria piena e convincente contro la Sampdoria nella quale concede poco e mette in mostra la sua superiorità nonostante un sostanziale ricorso alle seconde linee.

Roma-Sampdoria 2-0

La Roma si presenta in campo con il peso fisico ed emotivo della partita di mercoledì in Champions League contro il Bayern Monaco, un pareggio che lascia intatte le possibilità di una qualificazione ai quarti ma anche tantissimo amaro in. bocca per come si è sviluppata la partita. Sampdoria in serie positiva da quattro partite che hanno fruttato otto punti.

Parte subito bene la Roma con Glionna particolarmente ispirata: il suo cross diventa quasi un tiro che Tampieri fatica a controllare, poi protagonista di un mezzo pasticcio di lì a poco con un controllo maldestro che quasi consente a Giacinti il gol del vantaggio.

Al 15’ Roma in vantaggio: ancora un affondo di Glionna che centra per Giacinti, correzione minima che diventa assist per Linari che deve solo spingere la palla in porta. Sesto gol per il difensore della Roma e della Nazionale. Roma sempre molto costante nelle sue offensive: Glionna è davvero scatenata, meriterebbe ancora sorte migliore una sua incursione in profondità alla mezzora. Pericolosa anche Giacinti: bello il suo pallonetto che Tampieri riesce a intercettare.

La Samp si vede solo allo scadere del primo tempo: è di Heroum la prima conclusione di una certa importanza verso la porta di Korpela. Palla sul fondo…

Roma in controllo

Secondo tempo sempre di marca giallorossa e un po’ di respiro in vista della partita di martedì sera ad Amsterdam per Valentina Giacinti che lascia il campo a Viens: subito pericolosa la canadese, assist di Greggi e conclusione agevolata da un rimpallo che costringe Tampieri in calcio d’angolo con una deviazione da pochissimi passi.

La pressione della Roma a poco a poco si fa sempre più ispirata ed efficace. Viens ha un’altra ottima occasione per il raddoppio: è il prologo del 2-0 che porta la firma di Giada Greggi, brava a girare a rete un pallone messo in mezzo con previsione da Haavi. Quarto gol in campionato.

É il momento migliore della Roma che in pochi minuti va tre volte vicino al terzo gol: prima con Linari, che di testa costringe a un mezzo miracolo Tampieri, poi con Giugliano, che suassist di Viens mette fuori di un soffio, e infine con Greggi la cui conclusione viene deviata di un nulla dal portiere blucerchiato sulla traversa.

Roma che gioca in scioltezza e tranquillità. C’è spazio anche per l’esordio di Alayah Pilgrim, appena arrivata dallo Zurigo, e subito interessante nelle sue iniziative.

Roma in scioltezza, senza rischi: e la vittoria rende un po’ meno pesante il bilancio di un gennaio fino a quesnto momento non straordinario sotto l’aspetto dei risultati.

In classifica

La Roma attende con curiosità si riporta a sei punti di vantaggio sulla Juventus, protagonista domani del big match contro la Fiorentina, atteso con molta curiosità anche dalla squadra giallorossa che martedì sera ad Amsterdam prosegue il suo tour de force.

Per la Sampdoria una sconfitta preventivabile al termine di una partita non brillantissima che certo non compromette lo splendido campionato delle blucerchiate, che puntano a una salvezza tranquilla. Roma che dopo la Champions affronterà al Tre Fontane domenica pomeriggio la Juventus nel big match per eccellenza del campionato.

Sfida importantissima in chiave salvezza anche quella della Sampdoria che affronterà il Pomigliano, nel tentativo di staccare definitivamente le Pantere verso il fondo della classifica.

Nell’altra partita di giornata vittoria dell’Inter, in trasferta sul Napoli.