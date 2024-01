Juve-Fiorentina è il big match del 14esimo turno del campionato di calcio femminile 2023-24. Si affrontano seconda e terza in classifica, quindi in palio ci sono punti fondamentali per la corsa scudetto. E facendo 2 calcoli ci si gioca anche il 1°posto. Vi spieghiamo perché di seguito, ma prima ecco come seguire la vecchia signora contro le viola.

Come vedere Juve-Fiorentina in Tv

Match : Juventus vs Fiorentina

: Juventus vs Fiorentina Data partita : 29 gennaio 2024

: 29 gennaio 2024 A che ora si gioca : 18:00

: 18:00 Stadio : La Marmora – Pozzo (Biella)

: La Marmora – Pozzo (Biella) Dove la trasmettono: su Raisport

Questo incontro sarà trasmesso in chiaro e gratuitamente della Rai, in particolare sul canale 58 del digitale terrestre (RaiSport). Con questo quindi saranno due gli incontri di Serie a femminile che si possono guardare senza pagare in questo turno, l’altro è Roma-Sampdoria su Dazn.

La Juve deve vincere contro le viola

La Juventus femminile nella scorsa giornata di campionato ha recuperato terreno sulla capolista Roma, portandosi a 3 punti dalla vetta. Per questo nella partita di lunedì si gioca molto nella lotta per il tricolore 2023-24. Il motivo non è solo legato alla classifica, ma anche alla prossima giornata, quando le bianconere affronteranno nello scontro diretto proprio la squadra di Spugna. Quindi è fondamentale vincere per non perdere punti dalle avversarie o addirittura recuperarne.

Questo però non sarà affatto facile visto che di fronte c’è la Fiorentina women anch’essa orma a pieno titolo in lotta per lo scudetto. La squadra allenata da mister De La Fuente vincendo andrebbe seconda, scavalcando le rivali. Non solo, avrebbe anche l’opportunità di avvicinare il primo posto, se non in questo turno, durante il prossimo quando Roma e Juve si affronteranno e qualcuno dovrà per forza perdere punti.

Precedenti Juventus femminile vs Fiorentina

Per analizzare meglio il match, oltre a classifica, situazione e calendario delle due squadre, diamo anche un rapido sguardo alle statistiche. In questo caso nei 15 precedenti in Serie A women fra madama e le toscane, per 10 volte ha vinto la Juventus e 3 volte è finita in pareggio.

Mentre la Fiorentina ha ottenuto solo 2 successi, l’ultimo dei quali però a maggio 2023, a riprova che nelle ultime stagioni il gap fra le due squadre si è ridotto. E questo lascia chance alle toscane di fare risultato.

Il pronostico di Juve-Fiorentina

Difficilissimo prevedere un risultato secco in questa partita. Probabilmente a livello di forma fisica la Fiorentina sta anche meglio della Juventus, che però dalla sua ha l’esperienza e l’abitudine a giocare questo tipo di partite decisive. Inoltre il fattore campo (le calciatrici di Montemurro giocano in casa) potrebbe essere importante.

Per queste motivazioni riteniamo la vecchia signora leggermente favorita per la vittoria della partita. Ma non ci sorprenderebbe affatto se l’esito finale fosse un pari. Per questo la scelta ricade sulla doppia chance: vittoria bianconera o parità.

Previsione Juve-Fiorentina: 1X