Roma-Sampdoria si gioca sabato 27 gennaio 2024 alle ore 14:30, al Tre Fontane. In palio punti fondamentale in questo match valido per il 14° turno del campionato di calcio femminile. Per le giallorosse, che dopo la partita di Champions contro il Bayern vogliono tornare alla vittoria in Serie A, ma anche per le blucerchiate attualmente seste in classifica e reduci da ottimi risultati.

Dove vedere Roma-Sampdoria gratis

L’incontro fra AS Roma e Samp si può vedere gratis in streaming su Dazn, la piattaforma di eventi sportivi infatti ha deciso di lanciare una nuova proposta di calcio free per tutti. Una serie di eventi sportivi visibili gratuitamente senza abbonamento. Fra questi rientra proprio il match di Serie a femminile fra capitoline e liguri. Ecco allora tutte le informazioni per seguire la partita:

Partita : Roma-Sampdoria

: Roma-Sampdoria Data : 27 gennaio 2024

: 27 gennaio 2024 Ora : 14:30

: 14:30 Stadio : Tre Fontane di Roma

: Tre Fontane di Roma Come vederla: in chiaro sull’app di Dazn

Biglietti Roma femminile vs Samp

Se allo streaming da PC, smartphone o Smart Tv preferite guardare la partita allo stadio, potete prenotare il vostro biglietto sul sito ufficiale dell’AS Roma. Il ticket è gratuito e vi consentirà di accedere al Tre Fontane prima del match con posto già assegnato. Potete prenotare fino a 4 biglietti per voi e i vostri amici.

Ultime news su Roma-Sampdoria

Abbiamo visto come guardare la partita sia in Tv che allo Stadio. Ora vediamo brevemente come arrivano le due formazioni a questo incontro, per poi passare alla nostra previsione sul possibile risultato finale.

La Roma femminile vuole mantenere a distanza le inseguitrici (Juve Women e Fiorentina) nella lotta scudetto, ma anche riscattare la sconfitta contro l’Inter nella precedente giornata di campionato. Ma centrare questo obbiettivo non sarà facile, visto che le ragazze di Spugna sono apparse in calo di forma ultimamente.

Di contro le giocatrici della Samp donne sono in un ottimo momento e reduci da 4 risultati utili consecutivi in campionato (2 vittorie e 2 pareggi). Per questo la formazione allenata da Mango vuole continuare questa striscia positiva, che potrebbe portarla stabilmente fra le prime 5 in classifica.

Roma-Sampdoria il nostro pronostico

In virtù di tutte queste considerazioni la previsione sul risultato di questa gara non è affatto scontata. Le due squadre vivono situazioni diverse, la Roma ha perso le certezze del 2023 ultimamente, mentre la Sampdoria è nel suo momento migliore finora.

Tuttavia i precedenti dicono che quando Roma donne e Samp femminile si sono incontrate in campionato (5 volte), hanno sempre vinto le lupe. Per questo e in considerazione del fatto che si gioca nello stadio di casa delle giallorosse, la squadra allenata da Spugna è favorita a nostro avviso, ma non escludiamo la possibilità di un pareggio visto il buon momento delle doriane. Scegliamo quindi una doppia chance: vittoria della Roma o pareggio.

Pronostico Roma femminile vs Sampdoria: 1X

