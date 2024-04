Con la Juventus e la Roma già aritmeticamente certe della loro partecipazione alla prossima qualificazione della Champions League, manca un solo posto da ufficializzare tra quelli allottati all’Italia per la principale competizione europea femminile. Di conseguenza la sfida in programma sabato alle 18 al Viola Park tra Fiorentina e Sassuolo diventa un vero e proprio scontro diretto che potrebbe diventare assolutamente decisivo.

Fiorentina e Sassuolo per la Champions League: chi si qualifica e come

La situazione è molto semplice. La Fiorentina vanta dieci punti di vantaggio sul Sassuolo. E nonostante una striscia disastrosa di cinque sconfitte consecutive che si è interrotta solo grazie al pareggio interno contro la Roma, la Viola è a un passo dall’impresa.

Considerando che dopo questa partita entrambe le squadre avrebbero solo tre partite da giocare, e dunque il Sassuolo avrebbe a disposizione un margine di nove punti per la rimonta, alla Fiorentina basta anche un pareggio. Un pari lascerebbe le cose come stanno ed escluderebbe definitivamente il Sassuolo da qualsiasi potenziale rimonta. Il tutto già sapendo l’esito dalla sfida tra Juventus e Inter. Perdendo l’Inter sarebbe comunque esclusa di suo indipendentemente dal risultato di Fiorentina-Sassuolo.

Fiorentina-Sassuolo, dove vederla

Match : Fiorentina vs Sassuolo

: Fiorentina vs Sassuolo Data : 27 aprile 2024

: 27 aprile 2024 Ora partita : 18:00

: 18:00 Dove si gioca : Stadio Viola Park – Bagno a Ripoli (Firenze)

: Stadio Viola Park – Bagno a Ripoli (Firenze) Come vederla: Dazn per tutti gli abbonati

Fiorentina-Sassuolo, la situazione delle due squadre

La Fiorentina ha mosso la classifica grazie al pareggio strappato alla Roma ma esce da due mesi molto complicati, resi ulteriormente più drammatici dalla morte improvvisa di Joe Barone, il massimo dirigente viola che ha lasciato un vuoto profondo nell’organizzazione sia del calcio giovanile che di quello femminile del club. Le cinque sconfitte precedenti allo 0-0 della settimana scorsa sono la striscia stagionale peggiore per la Viola in un intero anno di Serie A femminile. Un risultato positivo contro il Sassuolo metterebbe al riparo da qualsiasi ulteriore tonfo una stagione che per De La Fuente, al suo primo anno in viola, non può che essere considerato in modo estremamente positivo.

Così come per il Sassuolo che Piovani ha raccolto dalla poule salvezza dello scorso anno e da un girone di andata molto mediocre, fino a un crescendo che potrebbe portare le emiliane al quarto posto assoluto. Un buon risultato.

Fiorentina-Sassuolo, precedenti e curiosità

Mai un pareggio nella partita che chiude il programma della sesta giornata di playoff scudetto della Serie A fmeminile. Dieci vittorie della Fiorentina e cinque del Sassuolo che proprio a questa sfida deve una delle sue vittorie storicamente più prestigiose del suo cammino nel massimo campionato. Un secco 6-1 che due anni fa vide Lana Clelland firmare ben quattro gol in una delle sue giornate di massimo splendore. Curiosamente l’unico gol della Fiorentina in quell’occasione fu segnato da Daniela Sabatino che da due ani ormai è proprio al Sassuolo e che si è già tolta la soddisfazione di assist e gol contro la sua ex squadra.

Fiorentina-Sassuolo, il nostro pronostico

Nonostante l’evidente calo di rendimento della Fiorentina, la stagione ormai è delineata e nulla sembra poter privare la Viola di quell’accesso alla Champions League che la squadra di De La Fuente ha meritato fin dall’inizio della stagione. Vittoria Viola, o un pareggio che comunque ratificherebbe la promozione in Europa.

Nelle altre partite di giornata sfide salvezza tra Napoli e Como e tra Sampdoria e Pomigliano.

PRONOSTICO FIORENTINA-SASSUOLO 1X