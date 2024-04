I conti per la salvezza nella poule retrocessione del campionato di Serie A femminile sono ormai fatti. Con il Milan salvo da due settimane, oltre a Sampdoria e Como che hanno raggiunto la certezza della permanenza nel massimo campionato grazie al pareggio della settimana scorsa tra Napoli e Pomigliano, i punti in palio ormai valgono solo per le due squadre campane impegnante in un lancinante testa a testa che culminerà nel secondo scontro in programma il 18 maggio.

Napoli-Como, dove vederla

Match : Napoli vs Como

: Napoli vs Como Data : 27 aprile 2024

: 27 aprile 2024 Ora partita : 14:30

: 14:30 Dove si gioca : Stadio Giuseppe Piccolo – Cercola (Napoli)

: Stadio Giuseppe Piccolo – Cercola (Napoli) Come vederla: Dazn per tutti gli abbonati

Napoli-Como, le condizioni delle due squadre

Una bella tegola sul Napoli è l’assenza di Paloma Lazaro, presenza fondamentale in campo con la sua esperienza soprattutto nei minuti finali delle ultime partite che sono fruttati punti preziosi alla squadra di Biagio Seno. La centrocampista spagnola è stata fermata dal giudice sportivo per un turno a causa di un’ammonizione di troppo rimediata nel nervosissimo finale del match spareggio contro il Pomigliano.

Ma la squadra, tutto sommato, sta bene. Una buona prestazione quella del Napoli contro le Pantere anche se ha portato un solo punto e non quel salto decisivo in classifica che la società Azzurra avrebbe auspicato alla vigilia. Napoli che arriva da cinque punti nelle ultime quattro partite. L’unica sconfitta è quella contro il Milan, al termine di una partita giocata comunque in modo apprezzabile e caparbio.

Difficile dire come stia il Como che da diverse settimane ormai alterna prestazioni meno convinte: la squadra, grazie anche alla sua ultima vittoria proprio a danno del Pomigliano, è salva in una coda di campionato senza pretese né ansie. Il turno di riposo ha garantito un po’ di recuperi importanti: ma la società lariana, vorrebbe confermare le sue ambizioni piazzandosi alle spalle del Milan al settimo posto assoluto.

Napoli-Como, precedenti e statistiche

Sono solo quattro i precedenti tra queste due squadre, tutti relativi a questa stagione. Un bilancio in perfetto equilibrio con una vittoria per parte e due pareggi. Il Napoli vinse la sfida eliminatoria in Coppa Italia in modo molto sorprendente, con un eloquente 6-3 subito dopo il successo del Como nel primo match di campionato, a Seregno. Poi, più recentemente due pareggi sostanzialmente giusti.

Napoli-Como, il nostro pronostico

Considerando gli ultimi due pareggi e le poche motivazioni del Como, una spartizione della posta in palio sembra ancora una volta essere il risultato più probabile. Con una percentuale di fiducia anche al successo del Napoli che cerca la terza vittoria nelle ultime cinque partite

PRONOSTICO NAPOLI-COMO 1X