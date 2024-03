Pareggio importantissimo nel primo turno della poule salvezza per il Napoli che pur con una sola vittoria al suo attivo, un passettino dopo l’altro, conquista un punto fondamentale che in questo momento porta le Azzurre sopra al Pomigliano per la prima volta dall’inizio della stagione. Un punto un po’ meno festeggiato invece dal Como sciupa una importante opportunità per avvicinarsi alla sua quota salvezza.

Como-Napoli 1-1

Como pericolosissimo fin dalle prime battute: al 3’ è davvero clamorosa l’occasione per le padrone di casa che sprecano un gol praticamente già fatto davanti alla porta avversaria. Monnecchi lavora un pallone splendido sulla sinistra e crossa verso il secondo palo: Vaitukaityte, sola davanti Beretta, spara sul fondo a non più di tre metri dalla porta. É ancora Vaitukaityte a cercare il colpo di testa vincente da azione di calcio d’angolo ma la palla non trova il bersaglio. Napoli che si limita ad agire di rimessa cercando qualche azione di alleggerimento in modo particolare con Chmielinski: sua la prima conclusione a rete che viene deviata in calcio d’angolo.

Kajan cerca il goal straordinario su calcio di punizione da distanza davvero considerevole: parata centrale di Beretta senza eccessivi problemi. Sono le prove generali per altre conclusioni più pericolose: al 29’ Kajan calcia ancora, stavolta con palla in movimento, tiro strepitoso in semipallonetto da almeno una quarantina di metri con il portiere del Napoli leggermente fuori dai pali. La palla rimbalza sulla fronte superiore della traversa.

Altro tiro, ancora più pericoloso di lì a poco: altro destro dal limite di Kajan che colpisce il montante in modo ancora più netto.

Due gol nella ripresa

Primo tempo piacevole ma senza reti. É ancora il Como a fare vedere le cose migliori ma la squadra di Bruzzano sblocca il risultato solo grazie a una fortunosa autorete. É il 48’: Cox calcia lunghissimo un piazzato che Kajan accompagna in area con un morbido pallone d’appoggio, davvero sfortunata Pettenuzzo che devia nella propria porta.

Il Como ha fatto di più, e merita il vantaggio. Ma dopo il gol anche il Napoli di Biagio Seno comincia a darsi una sveglia e a farsi vedere con maggiore intensità in avanti, soprattutto con del Estal in particolare dopo l’ingresso di Lazaro, chiamata a dare ordine alla manovra a metà ripresa. Ed è proprio la spagnola ad avviare l’azione del pareggio, lancio sulla sinistra per Banusic il cui cross viene corretto con un delizioso pallone d’incontro con il destro da del Estal, al suo quinto centro stagionale, il secondo consecutivo e decisivo dopo quello della vittoria sul Pomigliano.

Il pareggio del Napoli non sembra spunto di grande motivazione per il Como che fa poco per riprendersi la partita. Pareggio sostanzialmente giusto a dispetto del conto di traverse e occasioni, sicuramente ingeneroso per le padrone di casa.

In classifica

Già detto del passo in avanti del Napoli rispetto al Pomigliano, nettamente battuto in casa ieri dalla Sampdoria, il Como si porta al comando del girone salvezza agganciando il Milan, a riposo in questo primo turno con ben 16 punti di vantaggio sull’ultima posizione. Nel prossimo turno Milan che farà il suo esordio domenica alle 12.30 contro il Pomigliano, Como in visita alla Sampdoria con il Napoli che riposa, per tornare in campo alla vigilia di Pasqua, a Cercola, proprio contro la Samp.

Nell’altra partita di giornata pareggio piacevole e spettacolare tra Inter e Juventus, 3-3.