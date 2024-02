Con una vittoria maturata grazie a due gol nel primo tempo, il Napoli marca la sua prima vittoria stagionale in Serie A Femminile, aggancia il Pomigliano in classifica e si rilancia in vista di una sfida per la salvezza destinata a durare fino al termine della stagione.

Napoli-Pomigliano 2-0

Il Pomigliano si presenta in campo con una clamorosa novità in panchina: si tratta di Roberto Carannante, chiamato a sostituire il dimissionario Alessandro Caruso che ha rinunciato all’incarico per gravi motivi di carattere personale. Poche ore di lavoro per il nuovo tecnico, 55 anni, ex professionista con il Catania e tecnico di una certa esperienza tra Campania, Turris, Savoia, Pompei ed Ercolanese, prima di scendere in campo in un derby difficilissimo contro il Napoli, un match di importanza capitale per la salvezza.

Il Napoli gioca con estrema aggressività interpretando la partita con grande intensità fin dall’inizio: Pomigliano pericoloso con un gran calcio piazzato in avvio che Bacic alza in calcio d’angolo. Ma da qui in poi il Napoli cresce notevolmente: bella l’azione di Chmielinski con cui l’esterno si presenta al tiro, potente ma centrale, non un rischio per Buhigas.

Il Napoli insiste e trova il vantaggio con grazie a un lunghissimo rilancio di Kobayashi, perfetto per il tiro vincente di Del Estal che controlla e conclude con forza. É il 27’. Immediato, dopo pochi minuti, il raddoppio: calcio di punizione di lunghissima gittata di Chmielinski che diventa una imbeccata sontuosa per Paloma Lazzaro e Di Marino, sfiorano la palla tutt’e due: ma la deviazione decisiva è di Di Marino. Sterile la reazione del Pomigliano che si limita a una conclusione debole e centrale di Ippolito.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo pesano due aspetti fondamentale: un calo emotivo del Pomigliano sul quale Carannante dovrà lavorare in spogliatoio in vista della post-season, e la grande determinazione del Napoli che con estremo ordine chiude compatto e addormenta la gara. Secondo tempo con poche emozioni: un tiro di Paloma Lazaro, di destro e al volo, che viene parato da Buhigas, e un bel contropiede affidato ancora una volta alla stessa Lazaro la cui conclusione viene raccolta senza difficoltà dal portiere. Bello anche un calcio di punizione, sempre della spagnola, con conclusione di poco a lato. É Chmielinski poi a concludere a rete con efficacia, deviazione e calcio d’angolo.

La partita si conclude senza altre emozioni. E il Napoli può festeggiare la prima vittoria dell’anno in campionato.

In Classifica

Una vittoria davvero fondamentale per il Napoli, non solo perché è la prima ma anche perché può dare un’enorme iniezione di fiducia in vista della post-season e di quello che sarà un testa a testa drammatico per evitare l’ultimo posto che porta direttamente in Serie B. Napoli impegnato domenica a Biella contro la Juventus (ore 12.30) – Juve vittoriosa nettamente con l’Inter – Pomigliano che dovrà reagire contro il Como, battuto in casa dalla Fiorentina.