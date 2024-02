Juventus vincente e senza troppe ansie contro l’Inter a Milano, riconquistando il secondo posto temporaneamente appaltato alla Fiorentina, vittoriosa a Como in attesa dell’ultima giornata della regular season. Doppietta di Echegini, sempre più convincente e deteminante dopo il suo arrivo a Torino.

Inter-Juventus 0-2

Juventus subito in proiezione offensiva fin dai primissimi minuti. Garbino inizia la sua serata di grande evidenza cercando spazio per una conclusione che però arriva debolmente tra le braccia di Peyraud-Magnin. Al 5’ la Juve trova il gol del vantaggio con un’azione davvero strepitosa: Girelli gira sul lato forte il pallone con un elegantissimo colpo di tacco che Garbino capitalizza con un gran cross dalla sinistra: Echegini, sola davanti alla porta, deve semplicemente spingere in rete la palla di testa.

Dopo otto minuti arriva il raddoppio, azione tale e quale a quella del vantaggio. Girelli per Garbino e cross che Echegini spedisce in rete, stavolta con il destro a un passo dall’area piccola. Prosegue con una bella conclusione di Caruso il monologo della Juventus: palla sul fondo. Per vedere una conclusione dell’Inter di un certo rilievo bisogna aspettare la mezz’ora: è Serturini ad avere una splendida occasione davanti alla porta juventina al termine di un’azione corale di Cambiaghi e Salvai, ma la nerazzurra, acquisto importante arrivato a gennaio, manda sul fondo da ottima posizione.

Il secondo tempo

Inter che prova a spingere in avvio di ripresa con un paio di conclusioni verso la porta avversaria, ma sempre senza sbilanciarsi troppo: Alborghetti tenta una prima conclusione che non impensierisce più di tanto Peyraud-Magnin, decisiva poco dopo su una conclusione di Serturini, potente ma centrale, che il portiere francese controlla in due tempi.

Le panchine propongono cambi importanti: Bonfantini, ex di turno, per Bugeja nell’Inter; dentro nella Juve anche Bonansea e Beerensteyn tenute inizialmente a riposo da Montemurro.

I cambi non riaprono la partita. La Juve si limita a gestire senza grandi difficoltà con Boattin che ha un’ultima grande occasione per segnare: ma il suo tiro finisce alto. L’ultima risposta dell’Inter è affidata Milinkovic la cui conclusione è insidiosa ma non fa danni.

É l’ultima emozione di un secondo tempo francamente molto deludente.

In classifica

La Juventus si riprende il secondo posto dopo la vittoria della Fiorentina. Inter che deve ancora confermarsi al quarto posto nella corsa con il Sassuolo, sconfitto nell’anticipo di ieri dalla Roma, in un risultato che porta anche Como, battuto dalla Fiorentina e Samp, che ha perso in casa con il Milan, in poule salvezza.