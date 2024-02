La vittoria di misura della Fiorentina sul campo del Como, così come la sconfitta in casa della Samp contro il Milan, ha diverse conseguenze importanti: Viola al secondo posto, per lo meno temporaneamente, Sassuolo in poule scudetto con Como e Sampdoria costrette aritmeticamente costrette a una poule salvezza apparentemente molto tranquilla.

Como-Fiorentina 0-1

Il Como puntava a una vittoria per sfruttare la sconfitta di ieri del Sassuolo; era l’unica possibilità per la squadra lariana di acciuffare ancora la parte sinistra della classifica. Sarebbe poi servita una seconda vittoria in extremis, nell’ultimo turno. Ma le cose sono andate diversamente.

Le numerose partite ravvicinate impongono un primo tempo al piccolo trotto: Como che non spinge più di tanto, Fiorentina che non si sbilancia. Ne esce un match brutto, ancora più che equilibrato.

Poche emozioni: Fiorentina vicina al gol alla mezz’ora con Longo, brava a entrare in spaccata in piena area di rigore, ma Gilardi ci mette una pezza. Como che si presenta in area con Skorvankova, i tempi della conclusione sono buoni, la traiettoria è sporca e il tiro finisce a lato. Insidiosissima Toniolo con un bel calcio di punizione che colpisce in pieno la traversa.

Il secondo tempo

Un pochino meglio il secondo tempo con il Como che prova a portare avanti la squadra di una ventina di metri e la Fiorentina che trova maggiore spazio offensivo.

Bruzzano manda in campo Picchi, subito brava a offrire un ottimo suggerimento a Sevenius che cerca il tiro al volo: Schroffenegger intuisce e para. Altri cambi, altre interpreti. Ma a decidere il match è la solita Vero Boquete direttamente su calcio di punizione, una conclusione davvero fantastica che non dà scampo a Gilardi.

A quel punto sale in cattedra Schroffenegger, un paio di interventi importanti, in particolare su Monnecchi. Ma soprattutto grande sicurezza. Il Como spinge ma con poca concretezza. E la Fiorentina prosegue la sua lunga serie positiva relegando il Como in modo definitivo alla poule salvezza.

In Classifica

Como e Samp definitivamente nella parte destra della classifica indipendentemente dall’ultima giornata che vedrà il Como a Pomigliano e la Fiorentina impegnata in casa contro la capolista Roma, vittoriosa ieri sul Sassuolo.