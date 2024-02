Alla Sampdoria sarebbe servita una doppia impresa, in particolare nello scontro diretto di domenica contro il Sassuolo, sconfitto ieri nell’anticipo. Ma questa netta battuta d’arresto contro il Milan (1-3) chiude definitivamente i conti e costringe la Samp a una post season nella parte bassa.

Sampdoria-Milan 1-3

Per la verità se la Samp si mantiene sul livello di questa regular season il vantaggio delle blucerchiate è tale che si tratterà di una coda di campionato di assoluta tranquillità per la squadra di Salvatore Mango che contro il Milan femminile paga soprattutto un paio di brutte distrazioni difensive.

Un Milan in crescita comunque rispetto a quello che si era visto nelle uscite delle ultime settimane, in particolare rispetto alla sconfitta di Sassuolo. Milan pericoloso in avvio con un calcio di punizione di Nadim che Tampieri toglie dall’angolino. Sempre su calcio di punizione, pochi secondi dopo, è la Samp a trovare il vantaggio: splendido calcio di punizione che Taty corregge e Tarenzi scaraventa in rete con una prontissima girata.

La reazione del Milan è davvero molto brillante e convinta: Grimshaw impegna subito Tampieri con una gran respinta. Portiere della Samp ancora protagonista poco dopo su Guagni, di testa. Tampieri poi è graziata dalla traversa su una conclusione di Marinelli. Il gol è la logica conclusione della pressione del Milan: lo firma al 31’ con Chantè Dompig che trova il tempo giusto per mettere in rete un pallone che rimbalza in area in modo pericoloso.

Due gol nel secondo tempo

Milan che si mantiene in avanti anche in avvio di ripresa: subito una palla gol per Tarenzi che spara alto da buona posizione. Ma poco dopo è Rubio che mette in gol cogliendo in una rarissima indecisione il portiere della Samp, beffata da un pallone radente che le passa tra le mani. Due minuti e al 53’ è ancora Dompig a trovare spazio con un colpo di testa su azione di calcio d’angolo.

La Samp si lascia frastornare dalla delusione e il Milan esagera: un’altra violentissima traversa di Mascarello poi almeno altre quattro palle gol con Dompig, Grimshaw e ancora con Vigilucci.

In classifica

Quarta vittoria stagionale per il Milan che aggancia il Como, sconfitto in casa della Fiorentina, e la stessa Sampdoria. Ma ormai i giochi sono fatti. Le tre squadre sono troppo lontane dal Sassuolo e non possono più recuperare i cinque punti di distacco. Sassuolo in poule scudetto nonostante la sconfitta di ieri contro la Roma.