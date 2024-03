La Sampdoria non poteva cominciare meglio di così il suo percorso verso la salvezza. La squadra di Salvatore Mango vince 0-5 sul campo del Pomigliano, fa un passo probabilmente decisivo verso la tranquillità e complica non poco il futuro delle Pantere. Grande protagonista Tori Dellaperuta con quattro gol.

Pomigliano-Sampdoria 0-5

La Samp si conferma vincente dopo le tre vittorie – due in campionato e una in Coppa Italia – nello scontro diretto contro il Pomigliano. Partita molto faticosa per le padrone di casa che fin dall’inizio si ritrovano addosso la pressione di una Samp davvero in palla e in splendida condizione sia fisica che mentale.

Dopo l’avvio prima palla gol per le blucerchiate proprio con Tori Dellaperuta che cerca la conclusione da posizione angolatissima dopo un triangolo stretto chiuso da Cuschieri su lancio di Benoit. Al 24’ Samp in vantaggio su un’azione molto contestata dalle padrone di casa: Dellaperuta prende palla a centrocampo forse commettendo fallo e sugli sviluppi dell’azione, con un appoggio di Giordano per Baldi è Rabot a infilare la propria porta in spaccata nel tentativo di anticipare l’attaccante avversaria.

Il poker nella ripresa

Reazione davvero molto sterile quella del Pomigliano. E Samp subito in gol in avvio di ripresa, direttamente dal calcio d’avvio del secondo tempo. Lunghissimo cross dalla destra di Cuschieri che Tori Dellaperuta corregge in rete con un gran colpo di testa in mezzo a una difesa troppo lenta. La prima occasione davvero interessante del Pomigliano arriva dopo oltre un’ora di gioco e vede protagonista Tampieri, che con un miracolo, in uscita sui piedi di Di Gianmarino, riesce in qualche modo a deviare un pallone che sembrava indirizzato in rete. Poco dopo altra occasione su un tiro di alleggerimento di Ippolito che però finisce direttamente sul fondo.

Al 67’ il terzo gol blucerchiato: azione caparbia di Giordano, in grande evidenza dopo la soddisfazione della sua prima convocazione in azzurro, che penetra in area e mette al centro un invito per il destro vincente di Dellaperuta. Samp che dilaga nel finale dopo una debolissima conclusione di Harvey, molto centrale, raccolta direttamente da Tampieri.

Tori Dellaperuta segna ancora di testa su un calcio di punizione di Cuschieri al suo secondo assist del pomeriggio: uscita perentoria ma fuori tempo di Buhigas che non riesce ad anticipare il colpo di testa dell’attaccante italo-americana. All’88’ su un altro pallone perso dal Pomigliano nella propria trequarti arriva il quarto gol di Tori Dellaperuta, servito questa volta da un assist della gemella Talia.

In classifica

Un pomeriggio straordinairo per Victoria Dellaperuta, quattro gol – tra l’altro tutti molto belli – che a questo punto candidano la 19enne, già in azzurro con la giovanile, a un primo test con la Nazionale maggiore

La Samp chiude con un bilancio strapositivo il suo primo passo verso la salvezza e si porta a 21 punti di vantaggio sul Pomigliano e sul Napoli, in campo domenica a Como con sette partite ancora da giocare. Una salvezza non ancora aritmetica ma praticamente già scontata. Pomigliano che nel prossimo turno sarà ospite del Milan, a riposo in questo primo turno, mentre la Samp riceverà il Como.