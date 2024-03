Como Napoli In un campionato di Serie A femminile che riparte dopo una lunga sosta con la fase delle poule, la corsa salvezza è sicuramente l’aspetto più incerto di tutto il campionato. Con il Pomigliano che ospita la Sampdoria, che fa da contrasto alla sfida del Napoli a Como.

Come vedere Como Napoli

Per questa fase del torneo le partite di Serie A E-Bay saranno disponibili anche su Zona DAZN, il canale riservato agli abbonati DAZN sulla piattaforma SKY al canale 214.

Match : Como Napoli

: Como Napoli Data : 17 marzo 2024

: 17 marzo 2024 Ora partita : 12:30

: 12:30 Dove si gioca : Stadio Ferruccio Trabattoni – Seregno (MB)

: Stadio Ferruccio Trabattoni – Seregno (MB) Come vederla: Dazn e Sky

Como women vs Napoli, le ultimissime

Mai come in questa poule salvezza sarà importante per il Napoli riacciuffare una vittoria che a oggi è arrivata una sola volta, proprio nello scontro diretto contro il Pomigliano il 15 febbraio scorso, nel penultimo turno.

Le Azzurre sono migliorate nella seconda parte della regular season: una vittoria e tre pareggi sono un bilancio non straordinario, ma valgono 6 punti, gli stessi messi assieme dal Pomigliano con cui il testa a testa per evitare l’ultimo posto in classifica che porterà direttamente in Serie B proseguirà fino al termine del campionato. Il Como, dopo un girone d’andata strepitoso, si è visto sfuggire un clamoroso accesso alla poule scudetto. Ma nella poule salvezza è primo. Con 15 punti di vantaggio su Pomigliano e Napoli: una dichiarazione implicita di salvezza in anticipo cui alle Lariane manca veramente poco.

Como, l’esordio della nuova proprietà

La partita contro il Napoli in programma a Seregno sarà anche la prima della nuova compagine che ha acquisito la maggioranza azionaria del club, il Fondo Mercury 13 presieduto da Victoire Cogevina Reynal che ha annunciato il proprio ingresso nel Como Femminile. Un fatto clamoroso non solo per la società ma per tutta la Serie A. C’è dunque molto entusiasmo in città: e la società vorrebbe poter festeggiare con una vittoria che nel girone di ritorno è arrivata solo in due occasioni rispetto alle nove partite giocate.

Como Napoli, precedenti e statistiche

Il Napoli ha strappato proprio al Como uno dei tre pareggi incamerati in classifica fin qui. Un risultato che alla squadra partenopea potrebbe andare più che bene. Al match senza reti della prima giornata di ritorno a Cercola fanno però da contrasto altri due precedenti: la vittoria lariana in casa all’esordio stagionale di Serie A e il successo di Coppa Italia con il quale il Napoli eliminò il Como arrivando fino ai quarti di finale della competizione, andando vicinissimo a una clamorosa impresa contro la Roma.

Sono davvero pochi i precedenti: solo tre, e in perfetto equilibrio. Una vittoria per parte e un pareggio, tutti da settembre a oggi.

Il nostro pronostico

Il Napoli è in ripresa, ma il Como è favorito nel primo scontro della poule salvezza del campionato di Serie A Femminile.

PRONOSTICO COMO NAPOLI: 1