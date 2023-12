Primo punto per il Napoli in una sfida contro il Como caratterizzata soprattutto dalla paura di perdere

Napoli e Como smuovono la loro classifica. Basta un punto per rendere significativa la loro decima giornata di Serie A femminile.

Il primo dell’intera stagione per le padrone di casa, che interrompono una serie negativa davvero spietata di nove sconfitte di fila. Buon punto per il Como che tuttavia non risolve i suoi problemi offensivi.

Napoli-Como 0-0

Squadre che scendono in campo con il miglior undici titolare possibile con Lazaro-Del Estal in avanti per il Napoli e Skorvankova–Sevenius sulla linea offensiva del Como.

Schermaglie iniziali con il Napoli più insidioso su un paio di offensive, ma senza mai gridare alla clamorosa occasione da gol. Il Como prova a bussare alla porta avversaria con Monnecchi: conclusione debole e non insidioso. Il Como impiega una ventina di minuti per portarsi più avanti, senza mai creare grandi opportunità. Napoli che offre a Chmielinski un buon calcio di punizione che finisce a lato di poco. Il Como risponde con una rapida accelerazione che libera Rizzon, brava a cogliere il bersaglio. Ma la sua posizione è irregolare. E su segnalazione del guardalinee l’arbitro annulla.

Secondo tempo meno tattico. Squadre più lunghe, qualche spazio in più ma partita che offre davvero pochi spunti memorabili.

L’occasione migliore è ancora una volta del Como: Monnecchi conclude una bella azione personale in piena area e il suo slalom si conclude con un gran tiro che si stampa sulla traversa, a pochi centimetri dall’incrocio dei pali. Poco dopo è Paloma Lazaro a scegliere la conclusione dalla lunga distanza con uno splendido tiro carico di effetto che spiove direttamente sul montante. É abbastanza per far scivolare la partita senza ulteriori emozioni fino al termine.

Squadre che si assestano e portano a casa un punto che forse le accontenta entrambe.

In classifica

Per il Napoli si tratta del primo punto in assoluto in un campionato che resta di estrema urgenza in fatto di punti. Como al secondo pareggio consecutivo, un altro 0-0. Che amplifica un’astinenza da gol che ammonta a quattro partite e che comincia a farsi significativa.

Sostanzialmente un’occasione sprecata per il Como che vincendo avrebbe potuto agganciare l’Inter al quarto posto, fermata ieri dalla Sampdoria in casa. Il tutto in vista dell’attesissima visita della capolista Roma, reduce dalla decima vittoria di fila in Serie A sul Milan.