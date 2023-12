Altro ottimo pareggio per la Sampdoria all’Arena Civica sul campo dell’Inter

Si apre subito con una sorpresa il campionato di Serie A Femminile che riparte dopo la pausa per gli impegni della Nazionale. La Sampdoria impone un pareggio eccellente sul campo dell’Inter.

Altri punti persi per la squadra di Rita Guarino che vede sempre più lontano il traguardo del terzo posto che potrebbe valere l’Europa.

Inter-Sampdoria 1-1

Inter che riaccoglie in squadra una Michela Cambiaghi in stato di grazia, reduce dall’esperienza azzurra e dal suo primo gol con la maglia della Nazionale. Ancora fuori Durante, costretta a tornare a casa anzitempo da Coverciano e di nuovo sulla lista degli infortunati e sostituita da Cetinja.

Modulo nuovo per le nerazzurra con centrocampo affollato e doppia punta costituita da Polli-Cambiaghi. In avanti per la Sampdoria c’è Sondegaard ad affiancare Taty.

Samp subito pronta a sbloccare il risultato. Salvatore Mango dall’inizio dell’anno spiega alle sue giocatrici che i calci piazzati sono fondamentali. E

Schatzer traduce letteralmente le indicazioni con un gran piazzato di sinitro che si infila tra la barriera, è Sonstevold ad aprirsi, cogliendo di sorpresa l’intervento tardivo di Cetinja.

Al 18’ inizia lo show di Tampieri, protagonista di una partita straordinaria. Il primo intervento è proprio su Sostenvoldt che ruba palla e calcia costringendo il portiere blucerchiato al suo primo intervento. Poi tocca a

Karchouni che si presenta davanti all’estremo avversario, freddo e attento nel chiuderle lo specchio della porta.

Inter che spinge in forze: Samp alle corde. Ancora un colpo di tesa di testa di Cambiaghi poco distante dal palo poi in un gran destro di Karchouni che Tampieri intercetta in volo nell’angolino.

Un altro colpo di testa di Cambiaghi che di testa costringe Tampieri all’ennesimo miracolo.

Il secondo tempo prosegue con l’Inter sempre aggressiva ma non molto ordinata. Nel secondo tempo la Samp si limita a un altro calcio di punizione di Benoit e a bel colpo di testa di Sondegaard. Alla lunga però la squadra nerazzurra, dopo un tiro dalla lunghissima distanza di Sonstevold, altro intervento di Tampieri arriva a un pareggio sostanzialmente meritato. Corner di Alborghetti deviazione da Csizar: Tampieri devia ma non trattiene e Bonfantini, ex di turno, sigla il pareggio da due passi. Molte proteste dalla panchina della Samp per una spinta che le immagini in effetti evidenziano. L’arbitro convalida ed espelle Salvatore Mango.

Ultimi minuti di assalto delle nerazzurre con la Samp, molto nervosa ma attenta a difendere il risultato e la rete.

In classifica

Per l’Inter è una clamorosa occasione fallita. Una squadra che comunque è a una sola vittoria di distanza dalla Fiorentina, reduce dalla sconfitta contro la Juventus e che lunedì giocherà a Sassuolo, non può permettersi errori del genere. Dell’Inter impressiona la lunga serie di occasioni fallite. Ma è anche un aspetto davvero negativo di una squadra che oltre a molti scontri diretti – derby escluso – ha perso anche altre occasioni (Fiorentina e Como).

Per la Samp un altro passo di consapevolezza e fiducia verso la salvezza. Grazie a Tampieri, protagonista di una partita davvero straordinaria, la migliore di questo campionato davvero di altissimo livello per il portiere blucerchiato.