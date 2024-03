Con la partita Pomigliano-Samp torna in campo la Serie A femminile nella seconda parte della stagione, decisiva per l’assegnazione dello scudetto e la definizione della salvezza.

Una sola squadra retrocederà direttamente in Serie B, l’ultima in classifica. E il Pomigliano in questo momento è sull’ultimo gradino della classifica in coabitazione con il Napoli. Quindi la squadra campana ha bisogno di punti, ma la Samp non è da meno.

Come vedere Pomigliano-Sampdoria

Una novità per tutti gli appassionati di calcio femminile. Questa e tutte le partite di questo turno di Serie A saranno disponibili anche su Zona DAZN, il canale riservato agli abbonati sulla piattaforma SKY al canale 214.

Match : Pomigliano vs Sampdoria

: Pomigliano vs Sampdoria Data : sabato 16 marzo 2024

: sabato 16 marzo 2024 Ora partita : 12:30

: 12:30 Dove si gioca : Stadio Amedeo Liguori – Torre del Greco (NA)

: Stadio Amedeo Liguori – Torre del Greco (NA) Come vederla: su DAZN e SKY per gli abbonati

Pomigliano-Samp formazioni

Sia la Sampdoria che il Pomigliano arrivano ricaricate e riposate dopo la lunga sosta di campionato. Salvatore Mango, tecnico della Samp, e Carannante, da poco sulla panchina del Pomigliano, ne hanno approfittato per un richiamo fisico che consentirà alle due squadre di dare il massimo in vista di questa ultima corsa.

La Samp è in netto vantaggio, i dodici punti che le genovesi conservano sul Pomigliano, sono una garanzia più che ampia per la squadra blucerchiata cui a conti fatti, mancherebbero quattro vittorie nelle restanti otto partite per festeggiare la salvezza. Ammettendo che Pomigliano o Napoli vincessero tutte le partite ancora in programma. La Samp arriva da tre sconfitte consecutive, il Pomigliano da quattro. E non vince dal 19 novembre. Due soli punti nelle ultime dieci partite.

Pomigliano-Sampdoria i precedenti

La Samp quest’anno vanta tre vittorie contro il Pomigliano. Al Liguori nel girone di andata, in casa il mese scorso ma anche in Coppa Italia, sempre a Torre del Greco: tre vittorie di misura al termine di partite molto combattute e agonisticamente estremamente intense. Una sola vittoria del Pomigliano nelle nove partite giocate fin qui, tra massimo campionato e Coppa. Era il 3 dicembre dello scorso anno.

Tra i precedenti la pesantissima vittoria esterna delle blucerchiate alla fine della stagione dello scorso anno, un 2-4 che consentì alla squadra di Mango di festeggiare una salvezza in anticipo consegnando le Pantere allo spareggio di fine stagione, poi vinto, contro la Lazio.

Nella Sampdoria assente Taty, ex di turno, squalificata per somma di ammonizioni. La brasiliana, sette reti nel Pomigliano dello scorso anno, quest’anno ha segnato due gol decisivi alle sue ex compagne di squadra. Ma lo scorso anno, all’esordio in campionato, segnò il suo primo gol italiano proprio alle doriane.

Il nostro pronostico sul risultato

Le tre vittorie di questa stagione, e gli otto successi blucerchiati, spingono inevitabilmente il pronostico dalla parte del club genovese. Con beneficio di un buon pareggio interno per il Pomigliano, costretto a fare i conti a distanza contro il Napoli che sarà impegnato domenica alle 12.30 sul campo del Como.

PREVISIONE POMIGLIANO-SAMPDORIA: X2

