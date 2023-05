Clamorosa impresa esterna della Sampdoria, non senza grande sofferenza, che vale la vittoria decisiva che vale la riconferma in Serie A

Un primo tempo disastroso del Pomigliano Femminile vale la salvezza per la Sampdoria che interpreta la partita nell’unico modo possibile, giocando all’attacco senza concedere nulla.

Per trovare tre punti decisivi che grazie al vantaggio negli scontri diretti, tre vittorie su quattro nell’arco di tutta la stagione, confermano la squadra blucerchiata in Serie A anche per la prossima stagione.

Pomigliano Femminile-Sampdoria, capolavoro blucerchiato

Va sottolineato che tanto è precisa l’impronta tattica della Samp, costretta a vincere e assolutamente motivata nel farlo, quando fallimentare è l’approccio del primo tempo del Pomigliano. Che alla squadra di Sanchez basti il pareggio per evitare gli spareggi lo si capisce fin dai primi minuti: ritmi lenti, troppo lenti, pochissima iniziativa. Le padrone di casa di fatto cedono quasi completamente l’iniziativa alla Samp che alla lunga, smaltita la tensione iniziale, ovviamente ne approfitta.

Subito pericolosa Tarenzi che chiama Cetinja a un intervento immediatamente decisivo. Ma in poco più di dieci minuti succede di tutto. E niente di quello che accade è favorevole al Pomigliano. Al 33’ da azione di calcio d’angolo Tarenzi trova un micidiale colpo di testa che batte Cetinja. Subito dopo annullato per fuorigioco, minimo ma evidente, il pareggio di Corelli. In una difesa delle Pantere completamente in balia delle avversarie in tre minuti arrivano altri due gol. Di nuovo da calcio d’angolo, sponda di Pettenuzzo e deviazione sottomisura vincente di De Rita. Poi la splendida conclusione ancora di Tarenzi in girata, terzo gol stagionale in due partite, su traversone di Giordano. La Samp va all’intervallo con un piede e mezzo in Serie A.

Pomigliano Femminile-Sampdoria 2-4

Il Pomigliano cambia tutto con gli inserimenti di Sangaré e Di Giammarino prima seguite poco dopo anche da Bragonzi e Battelani. Ma soprattutto cambia l’atteggiamento delle padrone di casa che finalmente giocano con maggiore intensità e in modo aggressivo. La Samp rischia grosso e ringrazia Tampieri, fenomenale la sua chiusura su una conclusione ravvicinata di Sangaré. Molto pericolosa anche Corelli prima di un’altra deviazione impressionante di Tampieri in calcio d’angolo su un gran calcio di punizione di Battelani appena entrata. Sempre Battelani dal calcio d’angolo immediatamente successivo pennella l’appoggio per il colpo di testa di Bragonzi, anche lei appena entrata in campo.

I venti minuti che chiudono la regular season sono palpitanti. Sampdoria fermata subito da una traversa su una gran conclusione di Re poi un altro mezzo miracolo di Tampieri e un salvataggio a porta vuota salvano la Sampdoria. Finale ancora più thrilling con la zampata di Corelli che a cinque minuti dalla fine raccoglie un cross dalla destra e infila la porta riaprendo la partita. Samp impaurita e senza più energie né fisiche né mentali nei minuti finali. Martinez dal limite sfiora il pareggio con un lob che finisce a un niente dal palo. Cinque minuti di apnea nel recupero che il Pomigliano gestisce maluccio, perdendo alcuni palloni fondamentali nella propria metacampo. Sull’errore più clamoroso Prugna serve in profondità Bonfantini che scarta Cetinja e insacca a porta vuota il gol che vale vittoria e salvezza.

La Sampdoria ringrazia il lavoro di Salvatore Mango in panchina, tre vittorie e 11 punti nelle otto partite della poule salvezza. Ma anche i gol di Bonfantini e il ritorno al gol decisivo di Tarenzi nelle ultime due partite decisive, contro Parma e Pomigliano. Una rimonta strepitosa che conferma la Sampdoria in Serie A anche nella prossima stagione in attesa degli sviluppi decisivi che riguardano la società che attende un altro salvataggio ma sull’orlo del fallimento.

Pomigliano non salvo ma che se giocherà con lo stesso temperamento visto nel secondo tempo sarà un pessimo cliente per Lazio o Napoli, lo sapremo solo domenica pomeriggio, tra chi delle due chiuderà la stagione al secondo posto di Serie B. Nell’altra partita della poule salvezza vittoria del Sassuolo sul Como.