Sintesi e marcatori delle partite dell’ultima giornata di calcio donne Serie B. La Lazio si giocherà la promozione nello spareggio contro il Pomigliano

L’ultima giornata del campionato di Serie B femminile regala anche l’ultimo – e il più atteso – verdetto. E’ il Napoli Femminile a vincere il campionato e, quindi, a conquistare la promozione diretta in Serie A. Nulla da fare per la Lazio che chiude in seconda posizione, ma può ancora sperare nella promozione in A. Per accedere alla massima serie, le bianconcelesti dovranno però vincere lo spareggio contro il Pomigliano, penultima classificata in Serie A.

Napoli Femminile promosso in Serie A

Al Napoli Femminile basta una rete della solita Gomes per festeggiare il ritorno in Serie A. Il gol dell’attaccante portoghese, messo a segno al 12′ della ripresa dopo essere subentrata dopo l’intervallo, basta a stendere il già retrocesso Tavagnacco. In Friuli le partenopee vincono 1-0 e possono far scattare la festa.

La presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani si è subito complimentata con il Napoli: “È stato un campionato equilibrato e spettacolare, che ha premiato la caparbietà del Napoli Femminile, che è riuscito a conquistare la Serie A al fotofinish. Complimenti alla società campana e adesso tutto si giocherà nell’emozionante spareggio tra Pomigliano e Lazio”.

Napoli femminile, la soddisfazione di Seno e Zwingauer

“È la vittoria di uno straordinario gruppo di lavoro, fuori e dentro il campo – ha detto il direttore generale azzurro Marco Zwingauer ai canali del club -. Abbiamo resettato e siamo ripartiti da ragazze che hanno dimostrato un grande cuore e da una società che si è strutturata in modo tale da farmi essere fiducioso anche in prospettiva futura”.

Soddisfazione doppia per Biagio Seno, inizialmente direttore sportivo delle partenopee e successivamente anche allenatore dopo la separazione con Lipoff avvenuta a undici giornate dal termine. “È stato un piacere tornare in panchina avendo a disposizione calciatrici del genere e potendo contare su uno staff eccezionale che aveva già sostenuto il precedente allenatore. È la vittoria del gruppo, capace di resistere anche psicologicamente ad una annata molto lunga e nella quale spesso vi siamo trovati ad inseguire: brave le ragazze, bravi tutti”.

Serie B femminile, la Lazio allo spareggio promozione

Alla Lazio non basta chiudere la regular season con 73 punti per conquistare la Serie A. Dopo il successo contro l’Arezzo per 1-0 (gran mancino di Palombi), la squadra di Catini chiude in seconda posizione e ora si giocherà il salto in alto nello spareggio contro il Pomigliano, penultima classificata in Serie A. La partita d’andata dello spareggio promozione è in programma sabato 3 giugno, mentre il ritorno giovedì 8 giugno.

Serie B femminile, gli altri risultati dell’ultima giornata

Nella trentesima e ultima giornata di Serie B si registrano anche il successo esterno del Brescia per 2-1 in casa del Trento nell’anticipo del sabato, la goleada del Genoa sull’Apulia Trani e le vittorie di Cesena, Verona e Ternana. Non si è invece disputata Cittadella-Sassari Torres a causa dell’impossibilità della squadra ospite di raggiungere lo Stadio di Tombolo per la cancellazione del volo in partenza da Sassari.

Trento-Brescia 1-2 7′ Kuenrath (T), 48′, 56′ Pasquali (B)

Genoa-Apulia Trani 9-0 8′, 45’+3′ Bargi (G), 11′, 54′, 70′ Parodi (G), 15′ Campora (G), 64′, 67′ Bloch Jørgensen (G), 80′ Tortarolo (G)

Cittadella Women-Sassari Torres (non disputata)

Chievo Women-Cesena 0-2 44′ Sechi (CE), 45’+3′ Distefano (CE)

Ravenna Women-Verona 2-4 8′ Anghileri (V), 41′ Gardel (R), 45′ Rognoni (V), 66′ Carrer (R), 68′ Semanova (V), 88′ Giai (V)

Ternana-San Marino Academy 3-1 28′, 78′ Spyridonidou (T), 63′ Barbieri (S), 70′ Pacioni (T)

Classifica finale Serie B femminile 2022/2023