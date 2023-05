Risultati delle partite dell’ultima giornata del campionato di calcio femminile Serie C donne. Chi retrocede in Eccellenza

Ultima giornata anche per quanto concerne il campionato di calcio femminile di Serie C, con gli ultimi novanta minuti che hanno decretato i verdetti residui e le griglie dei play-out dei tre gironi. Lo spareggio salvezza si giocherà in gara secca sul campo della meglio classificata. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con la disputa dei tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

Risultati e Verdetti Serie C femminile Girone A

Saranno Pontedera-Lucchese e Accademia Vittuone-Fiammamonza i due match di play-out per quanto concerne il Girone A, con Pontedera e Vittuone che avranno a proprio favore il fattore campo. Già retrocessa Su Planu, già promossa in Serie B Pavia Academy. La miglior marcatrice del raggruppamento è Biancamaria Codecà (Pavia Academy) con 43 sigilli in campionato.

Domenica 28 maggio ore 15.30

Spezia-Freedom 1-2

Fiamma Monza-Pro Sesto 0-3

Vittuone-Città di Pontedera 1-0

Lucchese-Real Meda 3-9

Azalee Solbiatese-Orobica Calcio Bergamo 2-5

Pinerolo-Angelo Baiardo 1-0

Pavia-Su Planu 10-0

Riposa: Independiente Ivrea.

Verdetti e risultati Serie C donne Girone B

Il Girone B era quello con i giochi più aperti per quanto concerne i discorsi play-out e anche l’ultima giornata non fa differenza. Ai play-out, il Villorva ospiterà fra le mura amiche l’Orvieto, mentre il Centro Storico Lebowski affronterà in casa il Portogruaro. Già retrocesse Rinascita Doccia e Sambenedettese, già promosso il Bologna. La miglior marcatrice del girone è Martina Gelmetti del Bologna con 38 gol.

Domenica 28 maggio ore 15.30

Bologna-Jesina 7-2

Vicenza-Triestina 8-0

Centro Storico Lebowski-Portogruaro 0-1

Orvieto-Venezia 1985 0-0

Venezia FC-Rinascita Doccia 2-1

Riccione-Villorba 1-0

Lumezzane-Sambenedettese 10-0

Padova-Meran 3-4

Risultati e verdetti Serie C donne Girone C

Verdetti finali anche nel Girone C, con l’Academy Sant’Agata che vince contro la Cantera Adriatica Pescara e si giocherà la permanenza in categoria ai play-out in casa del Grifone Gialloverde. Crotone-Cosenza sarà invece l’altro spareggio. Già retrocesse Cantera Adriatica Pescara e Salernitana, già promossa Res Women. Miglior marcatrice Vanessa Nagni con 38 gol.

Sabato 27 maggio ore 16

Res Women-Matera Città dei Sassi 2-0

Domenica 28 maggio ore 15.30

Chieti-Independent 0-2

Nuova Cosenza-Palermo 2-2

Trastevere-Frosinone 1-0

Grifone Gialloverde-Crotone 3-0

Academy Sant’Agata-Cantera Adriatica Pescara 2-0

Salernitana-Women Lecce 3-6

Lunedì 29 maggio ore 17

Roma-Vis Mediterranea Soccer 1-1

Vedi anche: Risultati Serie B femminile ultima giornata 2022-23