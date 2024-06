La stagione di Eccellenza, il gradino regionale del calcio femminile che punta verso la Serie C, si chiude con la finale di Coppa Italia regionale.

Da una parte il Lesmo, squadra che ha dominato la stagione con trenta vittorie in altrettante partite conquistando di diritto l’accesso alla Serie C al termine di un campionato a dir poco trionfale. Dall’altra l’Ascoli, solo terzo nel torneo di Eccellenza delle Marche (otto squadre) con due punti di ritardo rispetto a Recanatese e Sambenedettese che si sono giocate la promozione nello spareggio finito ai calci di rigore vinto dalla Recanatese.

Ascoli che arrivava invece dalla cocente delusione di una promozione sfumata all’ultima giornata in una corsa a tre imprevedibile che si è conclusa con un passo inceppato e un pareggio sul campo della Mandolesi. Ma il regolamento di Coppa Italia Regionale specifica che la squadra vincitrice del trofeo salga direttamente in Serie C. Ed essendo il Lesmo promosso di diritto dopo la vittoria del suo girone anche solo conquistando la finale l’Ascoli ha ottenuto il suo obiettivo stagionale dopo la vittoria in una drammatica semifinale a Cosenza.

Rivedremo dunque entrambe le squadre nella prossima stagione di Serie C ma non c’è dubbio che il campionato abbia evidenziato valori ben precisi molto significativi.

Valori che dovevano dire già molto fin dall’inizio di una partita che in effetti il Lesmo ha dominato dall’inizio alla fine chiudendo i conti con una netta vittoria, 5-0, che conclude una stagione praticamente perfetta. A Firenze, nello stadio Gino Bozzi, sede delle attività nazionali della Lega Dilettanti, il Lesmo trova il vantaggio dopo 14’ di gioco: Possenti firma il vantaggio con un delizioso tiro a giro da posizione angolata e spalanca la strada di una vittoria mai in discussione. Il raddoppio arriva sugli sviluppi di un calcio di punizione: pallone lunghissimo di Galbusera che Ferraro sfiora soltanto di testa ingannando la difesa avversaria.

Nel secondo tempo il punteggio si fa dilagante: Gatti, al 52’ corregge di corta misura un pallone crossato dalla sinistra di Possenti. Sei minuti dopo un quarto gol molto bizzarro: altra palla in profondità di Gatti che stavolta Ferraro tocca in modo appena percettibile. A chiudere, dopo un gol annullato, a pochi secondi dal 90’ è Invernizzi che sfrutta un appoggio di Castelli e chiude 5-0 una partita più che eloquente.

Il Lesmo entra nell’albo d’oro della Coppa Italia Regionale e si presenta in Serie C, e dunque per la prima volta sulla scena di un campionato nazionale, con un progetto estremamente ambizioso e con tante giovanissime davvero molto interessanti. Ascoli che conquista una promozione forse insperata al termine di una stagione sofferta e vissuta tra molte incertezze nel corso di un campionato che spesso ha visto le giocatrici arrivare al campo contate, e senza sostituzioni.

Nell’albo d’oro di Coppa Italia Regionale il Lesmo è la prima squadra lombarda ad alzare il trofeo e segue Monterosso (2023), FC Obermais (2022), San Miniato (2021); Pinerolo (2018), Florentia (2017).