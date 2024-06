Ancora due domeniche di passione per un numero limitatissimo di squadre di Serie C 2024-2024 che chiuderanno di fatto la stagione del calcio femminile domenica 16 giugno prima che tutto vada definitivamente in archivio e che si comincino a poggiare le basi per la prossima stagione.

Serie C, l’ultima giornata

Considerando che quasi tutti i verdetti erano già stati ufficializzati da tempo mancavano solo un paio di sentenze da Girone A e Girone C dove almeno una delle quattro squadre destinate a retrocedere in Eccellenza per ognuno dei tre gironi ancora non vedeva scritto il proprio destino. Occasione di festa invece per le tre squadre promosse.

Girone A

Il Lumezzane ha concluso il campionato con la 26esima vittoria, nettissima (9-0) sull’ormai retrocesso Livorno. La squadra rossoblu chiude quindi con dieci punti di vantaggio sull’Orobica Bergamo al termine di un duello vinto nettamente ma che per lunga parte della stagione si è rivelato entusiasmante e incerto. L’ultimo verdetto, ufficializzata la retrocessione di Caprera, Livorno, agli ultimi due posti, e Rinascita Doccia fuori dai playoff per un gap in classifica superiore ai cinque punti, riguarda la quarta squadra che retrocederà. A giocarsi la salvezza saranno Roma Calcio Femminile, sconfitta sul campo dell’Angelo Baiardo, e Accademia Calcio Vittuone, vittoriosa 2-1 sullo Spezia, che si affronteranno domenica pomeriggio alle 15 in una gara secca (campo Giorgio Castelli via De Andreis). Il regolamento precede in caso di parità al termine dei 90’, tempi supplementari e calci di rigore. Sarà questo l’unico playout di tutto il campionato.

Girone B

Il Meran festeggia la promozione con la seconda sconfitta della propria stagione e, caso quasi unico (per la verità era successo contro il Trento, in occasione dell’unica sconfitta precedente di questo campionato), resta anche all’asciutto e senza gol: 0-2 dal Venezia. Che conferma la sua seconda posizione in classifica davanti al Sudtirol, sconfitto sul campo del Venezia 1985. In coda tutto deciso da tempo. Retrocedono L’Aquila, che si è ritirato a stagione in corso e conclude ultimo in classifica con tutte le partite giocate derubricate, il Perugia, che chiude senza nemmeno un punto, oltre a Condor Treviso e Triestina lontanissime dalla quota necessaria per raggiungere quanto meno i playout.

Girone C

Con la certezza della promozione di Vis Mediterranea, che chiude con una sconfitta in casa contro il Lecce (2-3), l’attenzione generale era dedicata all’ultima squadra destinata a retrocedere e a seguire Molfetta e Crotone, collocate sulle ultime due posizioni in coda ala classifica, e Apulia Trani. L’ultima giornata è stata decisiva. Fatale la sconfitta dell’Eugenio Coscarello Castrolibero che

cede sul campo del Frosinone. Per la squadra cosentina non ci saranno ulteriori prove d’appello considerando che dopo la netta vittoria del Grifone Gialloverde (0-7) proprio sul campo del Molfetta, la distanza tra Eugenio Coscarello e Grifone è di sei punti, e dunque superiore al margine di sicurezza di cinque lunghezze previsto dal regolamento.

Serie C femminile: squadre promosse e retrocesse

Vale la pena sintetizzare qui il quadro degli esiti definitivi di ogni singolo girone. Promosse in Serie B Lumezzane, Meran e Vis Mediterranea.

Retrocesse in Eccellenza regionale Caprera, Livorno, Rinascita Doccia, L’Aquila, Perugia, Condor Treviso, Triestina, Molfetta, Crotone, Apulia Trani ed Eugenio Coscarello. L’unico playout per decretare la dodicesima squadra retrocessa è quello tra Roma Calcio Femminile e Accademia Calcio Vittuone.

Gol e classifica marcatori

A dominare la classifica marcatori è Nadine Nischler del Meran con 40 gol, top scorer assoluta, seguita da Serao (33, Trastevere), Citaristi (31, Monterosso), D’Amico (30, Lecce) e Montecucco (30, Independiente Ivrea).

Con 107 gol il Lumezzane è il miglior attacco tra le squadre promosse. Ma non quella con il miglior risultato assoluto: il Trastevere, con 110 reti a suon di goleade, vanta il record stagionale. Che non è bastato a conquistare la promozione visto che la squadra romana si è fermata al terzo posto assoluto.

Domenica la Coppa Italia

Domenica prossima in programma le due semifinali di Coppa Italia, quella nazionale di Serie C che vede di fronte in gara di sola andata Riccione-Palermo e Lumezzane-Orobica. Chi vince accede alla finalissima in programma domenica 16 a Firenze per l’assegnazione del trofeo. In palio anche la Coppa Italia regionale: che vede impegnate in semifinale, anche queste in programma domenica, Cosenza-Ascoli e Sansovino-Lesmo. Chi vince accederà alla finale assoluta.