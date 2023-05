Tutte le partite della trentesima giornata del campionato di Serie B donne. Tutte le combinazioni che mandano Lazio o Napoli in Serie A

Domenica 28 maggio va in onda l’ultima giornata del campionato di Serie B femminile, con gli ultimi novanta minuti che ci diranno quale squadra fra Napoli e Lazio vincerà il campionato (e quindi sarà promossa in Serie A) e quale disputerà lo spareggio con la penultima della massima serie.

Il Napoli Femminile è promosso in Serie A se…

Le partenopee saranno impegnate sul campo del già retrocesso Tavagnacco, mentre le Aquilotte affronteranno il già salvo Arezzo fra le mura amiche. Ad oggi, il Napoli femminile guida la classifica con un punto di vantaggio sulla Lazio (71 a 70) con il Cittadella terzo a 67.

Il Napoli Femminile è promosso in Serie A se: vince (indipendentemente dal risultato della Lazio), pareggia e la Lazio non vince, perde e anche la Lazio perde. Viceversa, la Lazio è promossa in Serie A se vince e il Napoli non va oltre il pareggio contro il Tavagnacco. Nell’eventualità invece che il Napoli perda e la Lazio pareggi, entrambe le squadre si ritroverebbero appaiate a 71 punti: in questo caso sarà il Napoli a essere promosso in Serie A in virtù del vantaggio negli scontri diretti con le biancocelesti.

Calendario partite Serie B ultima giornata

Oltre alle due gare di cartello, che si disputeranno domenica alle 15, fra sabato e domenica si giocano anche tutte le altre partite della trentesima e ultima giornata del campionato di Serie B femminile che, come sempre, sarà trasmessa in diretta gratuita sul canale Eleven Sports.

Sabato 27 maggio ore 15

Trento-Brescia

Domenica 28 maggio ore 13

Genoa-Apulia Trani

Domenica 28 maggio ore 14

Cittadella-Sassari Torres

Domenica 28 maggio ore 15

Chievo Women-Cesena

Lazio-Arezzo

Ravenna-Hellas Verona

Tavagnacco-Napoli Femminile

Ternana-San Marino Academy

Classifica Serie B 2022/2023

