Calendario e arbitri dell’ultima giornata del campionato di calcio femminile Serie C donne. Chi retrocede in Eccellenza

Anche in Serie C femminile si scende in campo per giocare gli ultimi novanta minuti della regular season. All’appello mancano ancora alcuni verdetti e la definitiva griglia dei play.out, mentre si conoscono già i nomi delle squadre vincitrici che, nella prossima stagione, militeranno in Serie B. Si tratta di Pavia Academy, Bologna, Res Women.

Arbitri e calendario Serie C femminile Girone A

Nello scorso turno di campionato, il Pavia Academy ha conquistato la promozione in Serie B, mentre Su Planu e Fiammamonza sono già retrocesse in Eccellenza. L’unica gara play-out vedrà sfidarsi Pontedera e Lucchese, ma è ancora da stabilire chi avrà il fattore campo a proprio favore.

Domenica 28 maggio ore 15.30

Spezia-Freedom (Iacopetti di Prato)

Fiamma Monza-Pro Sesto (Leone di Avezzano)

Vittuone-Città di Pontedera (Li Vigni di Palermo)

Lucchese-Real Meda (Testaì di Catania)

Azalee Solbiatese-Orobica Calcio Bergamo (Nuckchedy di Caltanisetta)

Pinerolo-Angelo Baiardo (Esposito di Ercolano)

Pavia-Su Planu (Matina di Palermo)

Riposa: Independiente Ivrea.

Designazioni arbitrali e partite Serie C donne Girone B

Giochi ancora apertissimi nel Girone B per quanto concerne la lotta per non retrocedere e non disputare i play-out. Sambenedettese e RInascita Doccia sono già retrocesse in Eccellenza, mentre Villorba e Centro Storico Lebowski possono sperare nella salvezza diretta a spese di Portogruaro e Orvieto che, viceversa, possono ancora raggiungere i play-out.

Domenica 28 maggio ore 15.30

Bologna-Jesina (Saugo di Bassano)

Vicenza-Triestina (Olmi di Mantova)

Centro Storico Lebowski-Portogruaro (Benevelli di Modena)

Orvieto-Venezia 1985 (Gallorini di Arezzo)

Venezia FC-Rinascita Doccia (Maccorin di Portici)

Riccione-Villorba (Grieco di Ascoli)

Lumezzane-Sambenedettese (Garofalo di Torre del Greco)

Padova-Meran (Nuzzo di Seregno)

Calendario partite e arbitri Serie C donne Girone C

Nel Girone C, sono già tre le squadre retrocesse in Eccellenza. Si tratta di Academy Sant’Agata, Cantera Adriatica Pescara e Salernitana, mentre Cosenza, Crotone e Grifone Gialloverde sono ancora in lotta per non disputare lo spareggio.

Sabato 27 maggio ore 16

Res Women-Matera Città dei Sassi (D’Andria di Nocera)

Domenica 28 maggio ore 15.30

Chieti-Independent (Di Mario di Ciampino)

Nuova Cosenza-Palermo (Savino di Torre Annunziata)

Trastevere-Frosinone (Coppola di Castellaneta)

Grifone Gialloverde-Crotone (Mascolo di Castellaneta)

Academy Sant’Agata-Cantera Adriatica Pescara (Zangara di Catanzaro)

Salernitana-Women Lecce (Papagno di Roma 2)

Lunedì 29 maggio ore 17

Roma-Vis Mediterranea Soccer (Giordano di Grosseto)

Vedi anche: Partite Serie B femminile ultima giornata 2022-23