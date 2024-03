Inter Juve women è il replay della penultima giornata della regular season di Serie A femminile 2023-24. Infatti curiosamente le due squadre si affrontano nuovamente all’Arena di Milano a circa un mese di distanza dall’ultima volta, quando vinsero le bianconere. Da allora molte cose sono cambiate e la previsione sul risultato è molto più incerta. Vi spieghiamo perché secondo noi, ma prima trovate le info per seguire il match.

Come e quando vedere Inter Juve in Tv

Partita : Inter FC vs Juventus

: Inter FC vs Juventus Data : domenica 17 marzo 2024

: domenica 17 marzo 2024 Orario : 16:00

: 16:00 Dove la trasmettono: Gratis e in chiaro su Rai 2

Oltre che in televisione potete guardare l’incontro valido per la prima giornata della poule scudetto, in streaming su Raiplay gratuitamente. Mentre su Dazn il match è visibile solo per gli abbonati.

Formazioni: come giocano Juve e Inter

Dopo l’esonero di Montemurro qualche tifoso si aspettava una reazione dalla squadra. Tuttavia la formazione della Juventus women non ha funzionato in Coppa Italia, non a caso è stata sconfitta dalla Fiorentina. Quindi la precedente partita è da archiviare e il tecnico Zappella deve assolutamente cambiare la tendenza dei risultati negativi dell’ultimo periodo. E’ obbligatorio vincere per mantenere il 2° posto davanti alla Fiorentina Women.

Per farlo potrebbe affidarsi a Cristiana Girelli in attacco, visto che è stata l’unica a distinguersi nel match di coppa contro la viola. Ci chiediamo inoltre se non sia giusto dare più spazio a giocatrici come Garbino e Echegini, le uniche calciatrici apparse decisive ultimamente.

Tutta da valutare invece la condizione delle giocatrici dell’Inter che non giocano una partita ufficiale dal 18 febbraio 2024. La squadra allenata da Rita Guarino vuole iniziare con il piede giusto questi playoff scudetto e anche se ormai la Champions League sembra irraggiungibile c’è voglia di arrivare almeno al 4° posto in classifica, davanti al Sassuolo. Ma per farlo bisogna vincere contro le rivali bianconere.

Inter Juve women il nostro pronostico

Anche se le statistiche delle due squadre dicono che la Juve ha quasi sempre vinto contro le nerazzurre, in questo momento i precedenti hanno un valore molto relativo. Le due formazioni infatti arrivano al Derby d’Italia in condizioni diverse rispetto al passato.

La squadra bianconera è quella che ha tirato in porta più di tutte in Serie A femminile (124 volte) realizzando però solo 42 gol. Per esempio invece la Roma femminile pur avendo calciato meno in porta ha fatto più reti. Questo significa che la squadra juventina è poco precisa nelle sue conclusioni. E ciò potrebbe risultare fatale contro l’Internazionale, che ha già dimostrato di poter competere contro squadre forti, come dimostra la vittoria contro la Roma.

In virtù di questo e dello stato di forma non buono mostrato dalla Juve Donne ultimamente (nonostante il cambio di allenatore) scegliamo come leggermente favorita la squadra milanese. Senza però escludere la possibilità di un pareggio.

Quindi ecco la nostra previsione su Inter Juve women: 1X

