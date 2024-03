Sassuolo-Fiorentina è la prima partita della poule scudetto 2023-24. Le due squadre scendono in campo sabato 16 marzo in una sfida ricca di temi tecnici e che per la Fiorentina vale molto per la classifica, visto che c’è la possibilità di avvicinare la Juve impegnata contro l’Inter.

Come vedere Sassuolo-Fiorentina

Da questo turno tutte le partite di Serie A femminile saranno disponibili anche su Zona DAZN, il canale riservato agli abbonati sulla piattaforma SKY al canale 214. Quindi solo a pagamento.

Match : Sassuolo-Fiorentina

: Sassuolo-Fiorentina Data : 16 marzo 2024

: 16 marzo 2024 Ora partita : 15:00

: 15:00 Dove si gioca : Stadio Enzo Ricci – Sassuolo

: Stadio Enzo Ricci – Sassuolo Come vederla: Dazn e Sky.

Ultime news su Sassuolo e Fiorentina

Il Sassuolo è la grande sorpresa di questa stagione. La squadra neroverde di Piovani, dopo un inizio un po’ faticoso, si è rilanciata e grazie a un girone di ritorno assolutamente strepitoso, ha raggiunto la p.scudetto superando nettamente il Milan, strapazzato nello scontro diretto.

La Fiorentina, finalista di Coppa Italia dopo la clamorosa doppia vittoria sulla Juventus che si è concretizzata nelle ultime due settimane, punta al secondo posto. E anche se la Roma è lontanissima per entrambe questa sfida diventa molto interessante per la corsa alla Champions League. La Fiorentina è in netto vantaggio, tredici punti sulle emiliane sono una enormità. Ma se c’è uno scontro diretto che il Sassuolo deve imporsi di vincere, è proprio questo.

La squadra neroverde, quattro vittorie nelle ultime cinque partite di Serie A femminile, sta vivendo un momento davvero entusiasmante. Ma la Fiorentina, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno di campionato in casa contro la Roma, è emotivamente lanciatissima.

Precedenti Sassuolo-Fiorentina femminile

Due vittorie della Fiorentina nei due precedenti stagionali della regular season di quest’anno, vittorie di misura e con lo stesso risultato. Grande protagonista della doppia sfida con tre gol in due partite, Michela Catena. Una sfida ormai lontana, perché la gara di ritorno si è giocata a dicembre e le due squadre nel frattempo sono cambiate con l’arrivo di Janogy che ha letteralmente trascinato la Viola nelle ultime settimane e il lento recupero di alcune giocatrici a lungo indisponibili nel Sassuolo, su tutte Beccari, che potrebbero risultare decisive in questa seconda parte della stagione.

Mai un pareggio tra Sassuolo e Fiorentina, e il computo delle vittorie è nettamente favorevole alle Viola con dieci vittorie, le ultime cinque consecutive, contro le quattro delle emiliane. Tra i successi del Sassuolo spicca un rutilante 1-6 nel campionato dello scorso anno. L’ultimo successo neroverde; da allora solo sconfitte.

Il nostro pronostico sulla partita

Anche qui, come per Pomigliano-Sampdoria, che apre la post season nella poule salvezza, doppio pronostico. Favorita la Fiorentina, ma senza togliere al Sassuolo la chance di un pareggio interno, il primo nella storia e tra i precedenti delle sfide tra queste due squadre.

PRONOSTICO SASSUOLO-FIORENTINA X2

