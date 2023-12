Una doppietta di Michela Catena consente alla Fiorentina di conservare il terzo posto e aumentare il suo vantaggio

Vittoria importantissima per la Fiorentina, che conferma la sua tradizione positiva sul Sassuolo, quinta vittoria consecutiva, mai una sconfitta, ma soprattutto aumenta il proprio vantaggio in classifica sull’Inter femminile che perde altri due punti nel testa a testa con la Viola.

Decisiva Michela Catena, con una bella doppietta che porta a cinque gol in dieci presenze un bilancio decisamente importante per l’attaccante 23enne, alla sua quinta stagione in maglia viola.

Sassuolo-Fiorentina 1-2

Nell’ultimo match della decima giornata, un posticipo atipico in programma lunedì pomeriggio, la Fiorentina ha il merito di condurre il match con il passo e la mentalità della squadra superiore. Ma anche con il vantaggio di chi sa in partenza che tutte le squadre alle spalle, il Como che ha pareggiato a Napoli, il Milan sconfitto a Roma e l’Inter che ha pareggiato in casa con la Sampdoria, hanno perso punti. E dunque ne può approfittare. Soprattutto dopo la sconfitta di misura contro la Juventus.

Dopo una prolungata fase di studio che offre davvero poco, la Fiorentina si presenta nella trequarti avversaria con una conclusione di Mijatovic, bella girata che finisce poco a lato della porta di Schroffenegger. Molto attiva Chiara Beccari, ancora alla ricerca della continuità di realizzazione dello scorso anno ma estremamente propositiva. Un suo assist propone a Clelland una ottima opportunità, ma la conclusione della scozzese dal limite dell’area sfiora il bersaglio e scalfisce la traversa.

Primo tempo piacevole, senza gol ma con due trasverse. La seconda è quella di Erzen con una gran conclusione.

La ripresa si gioca a viso più aperto e le due squadre accettano anche di correre qualche rischio in più. É ancora Beccari a impegnare Schroffenegger. Poi però al 52’ a passare è la Fiorentina: bella combinazione nello spazio stretto tra Boquete e Catena che conclude con grande personalità e porta la Viola in vantaggio.

É di nuovo Beccari a prendersi sulle spalle le responsabilità offensive del Sassuolo: qualche perplessità su un atterramento in area dell’attaccante su un contatto con Erzen ma l’arbitro lascia correre. Il Sassuolo prova a inserire Sabatino, ex di turno. Ma la Fiorentina aumenta la pressione: Hammarlund appena entrata in campo, costringe Durand a una affannosa respinta con i piedi.

In un momento di notevole pressione la Fiorentina raddoppia: due calci d’angolo consecutivi, al secondo Catena stacca perfettamente di testa e insacca la sua prima doppietta di questa stagione.

Finale molto intenso: all’85’ minuto Beccari rimette in galleggiamento il Sassuolo con una splendida rete fatta di caparbietà e di grande qualità tecnica. Ma al Sassuolo questa inerzia non basta: tanta pressione da parte della squadra emiliana senza che per la verità la Fiorentina rischi molto.

In classifica

La Fiorentina allunga ancora: sono cinque adesso i punti di vantaggio sull’Inter, quarta in classifica. E domenica prossima ci sarà proprio lo scontro diretto in programma al Viola Park.

Per il Sassuolo il campionato sembra imboccare definitivamente la colonna di destra della classifica, quella della poule salvezza. Anche per le emiliane sabato un match importante, in casa del Pomigliano, battuto dalla Juventus, che punta a una vittoria che potrebbe valere un potenziale aggancio.