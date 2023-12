Decima vittoria, netta ma più complicata del previsto per la Roma che rimonta il Milan nel secondo tempo

Al Milan femminile non basta un vantaggio su rigore e un primo tempo ordinato e disciplinatissimo in difesa. Con un secondo tempo più concreto la AS Roma ribalta il risultato e vince per una volta di misura e in modo meno netto del solito.

Se il punteggio finale (2-1) testimonia un certo equilibrio va detto che nel suo complesso la partita è stata dominata a tratti in modo davvero evidente dalla capolista: meno precisa del solito in fase di conclusione e di realizzazione sotto la porta avversaria.

Roma-Milan 2-1

Roma che doveva in qualche modo rispondere alla netta vittoria della Juventus contro il Pomigliano, e lo fa con una certa autorevolezza se non altro sotto l’aspetto della quantità e della solidità del suo gioco.

Di fronte a 900 persone al Tre Fontane la partita offre subito un paio di spunti di discussione. La Roma protesta in modo molto vivace per un atterramento in piena area ai danni nei primi minuti di gioco di Guagni su Giacinti. Ma le proteste sono anche più vivaci dall’altra parte del campo quando Greggi interviene su Staskova e il tentativo di anticipo diventa un contatto che l’arbitrio giudica falloso. Calcio di rigore che Asllani trasforma con precisione.

Roma aggressiva, anche troppo. Le offensive giallorosse peccano di frenesia e di un pizzico di imprecisione. La cosa migliore nel primo tempo è una bella conclusione della Haavi, molto attiva, che mette sul fondo da ottima posizione. Tutto sommato non un granché per chi è abituato ai numeri da record delle campionesse in carica.

Che in avvio di ripresa rimettono le cose al loro posto. Bastano pochi minuti. Dopo un pericolo corso su uno spettacolare tentativo in rovesciata di Staskova, al 58’ è Giugliano ad approfittare di un passaggio quasi involontario di Giacinti per insaccare con una perentoria conclusione di sinistro. Un momento straordinario per il capitano giallorosso, che segna a raffica da due mesi a questa parte.

Subito dopo tocca a Di Guglielmo che raccoglie una palla ai limiti dell’area di rigore e fredda Giuliani sul secondo palo. Il Milan tenta di qualche modo di riportare avanti l’azione ma di fatto non si rende mai pericoloso. Roma vicina al terzo gol a più riprese con Giugliano, Feiersinger e Serturini senza che la difesa giallorossa corra mai rischi davvero significativi.

In classifica

La Roma mantiene i suoi tre punti di vantaggio sulla Roma e firma la decima vittoria stagionale in Serie A preparandosi al meglio in vista della trasferta di giovedì prossimo contro il Paris Saint Germain dopo la splendida vittoria sull’Ajax e l’ottimo pareggio di Monaco. Milan che raccoglie un’altra sconfitta che rende estremamente preoccupante la classifica delle rossonere, sempre bloccate a quota 9. Seconda sconfitta consecutiva per il tecnico in pectore Davide Corti chiamato a sostituire Ganz poco prima del derby.

Milan Femminile chiamato a un match interno contro il Napoli, domenica prossima mentre la Roma giocherà l’ultimo match di Serie A dell’anno solare 2023 a Seregno, contro il Como. Primo appuntamento dell’anno nuovo la Supercoppa, nell’eterno duello con la Juventus Women.