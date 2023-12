Nonostante qualche assenza di rilievo la Juventus conquista la sua quarta vittoria di fila contro il Pomigliano

Quattro gol di bella fattura in una partita mai davvero in discussione per la Juventus Women che mantiene il ritmo della Roma in attesa della partita della capolista in programma domani sul proprio campo contro il Milan.

Il tutto nonostante una formazione largamente rimaneggiata soprattutto a causa del brutto infortunio di Julia Grosso che stava vivendo un momento personale davvero eccellente.

[contenuto in aggiornamento]