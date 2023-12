La domenica calcistica di Serie A donne inizia con Roma femminile-Milan, il big match di questa giornata di campionato. Di fronte le campionese d’Italia in carica, al massimo della forma come dimostrano i risultati, e le rossonere che invece attraversano un momento pessimo. Quindi il match è scontato? Non proprio.

Dove vedere Roma femminile-Milan

Partita : AS Roma-Milan

: AS Roma-Milan Data : 10 dicembre 2023

: 10 dicembre 2023 Calcio d’inizio: ore 12:30

ore 12:30 Dove si gioca: Stadio Tre Fontane (Roma)

Stadio Tre Fontane (Roma) Come vederla: in streaming su Dazn.

L’incontro fra capitoline e milanesi è disponibile solo per gli abbonati alla piattaforma di Dazn. Niente diretta tv sulla Rai o streaming su Raiplay per questo evento. Arbitra il signor Filippo Giaccaglia.

Biglietti Roma femminile-Milan

Per vedere l’incontro fra lupacchiotte e diavole live dallo stadio Tre Fontane domenica 10 dicembre ore 12:30, potete prenotare il biglietto direttamente sul sito ufficiale dell’AS Roma calcio. Ogni tifoso può prenotare fino a 4 tagliandi. L’ingresso nell’impianto è gratuito e senza prenotazione per i bambini nati dal 2018.

Statistiche Roma vs Milan donne

Nei 13 precedenti fra le due squadre in campionato 4 volte ha vinto la Roma, 4 volte è finita in pareggio, mentre il Milan ha ottenuto 5 successi. Tuttavia le vittorie delle rossoneri sono più lontane nel tempo, quando cioè la Roma Women non era ancora forte come adesso.

Probabili formazioni Roma contro Milan

Per scegliere la formazione mister Alessandro Spugna sta valutando la condizione delle tanti giocatrici della Roma rientrate dagli impegni con le nazionali. Per esempio Giacinti o Greggi potrebbero giocare solo uno spezzone di partita, dopo aver speso molto con l’Italia femminile. Bartoli invece probabilmente sarà out a causa di un infortunio alla tibia.

In base alle ultime news invece il Milan femminile Gloria Marinelli dovrebbe essere fra le titolari schierate dal nuovo mister Corti. La calciatrice ha dichiarato che la squadra sta lavorando bene in allenamento e punta a giocare meglio rispetto a quanto fatto finora.

Previsione risultato Roma Milan

Abbiamo visto come arrivano le due squadre alla partita, ma chi vincerà? Se consideriamo che la Roma finora ha vinto 9 partite su 9, mentre le rossonere ne hanno perse 4 su 9, la situazione appare chiara. La Roma donne è favorita per vincere la partita, perché c’è una differenza netta fra la forza delle due formazioni.

Inoltre le rossonere non stanno passando un bel momento, al contrario delle giallorosse. Solo una sorpresa potrebbe regalare almeno un punto alle ragazze di Davide Corti, ma difficilmente ci sarà.

Pronostico Roma femminile-Milan: 1