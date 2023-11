La Roma femminile vince contro la Fiorentina women 2-1 grazie al gol di Glionna. Partita equilibrata e poco brillante che vede le viola uscire comunque a testa alta.

La partita tra AS Roma e Fiorentina secondo big match del nono turno della della serie A femminile finisce con la nona vittoria in campionato della squadra giallorossa.

Roma Fiorentina sintesi della partita

La sfida tra le capitoline e le toscane, non è stata una partita particolarmente brillante in fase iniziale con la Roma visibilmente stanca dopo la partita in champions contro l’Ajax giocata giovedì scorso. Tutto succede quando al 24′ quando Giada Greggi segna un gol da applausi. La Viola risponde subito con Longo che al 29′ trova la rete del pareggio.

La vittoria arriva nel secondo tempo grazie al gol di sinistro di Glionna. Da li in poi la sfida va avanti ma senza grandi emozioni.

TABELLINO

ROMA: Ceasar, Bartoli (C) (64’ Di Guglielmo), Linari, Minami, Aigbogun, Greggi (92’ Valdezate), Kumagai, Giugliano, Haavi, Giacinti (81’ Feiersinger), Glionna (64’ Serturini).

A disposizione: Korpela, Ciccotti, Tomaselli, Zouhir, Viens.

All.Alessandro Spugna

FIORENTINA: Baldi, Tortelli (C), Georgieva, Erzen (86’ Agard), Faerge, Severini (78’ Parisi), Johannsdottir (86’ Toniolo), Catena, Boquete, Kajan (64’ Mijatovic), Longo (64’ Lundin).

A disposizione: Schroffenegger, Russo, Zanoli, Mailia.

All.Sebastian De La Fuente

Ammonite: Serturini R

La Roma femminile chiude quindi il primo turno della Serie A Donne a punteggio pieno mentre la Fiorentina Woman resta al terzo posto della classifica. Ora c’è la sosta per le partite dell’Italia Femminile, il Campionato di serie A riparte a dicembre. Per approfondire guarda il calendario.

