La Juventus Women rifila tre gol al Napoli femminile ultimo in classifica e senza un punto. Sintesi della partita e video gol

La partita di oggi tra il Napoli femminile e la Juventus Women, è finita come da pronostico con una vittoria delle bianconere e con qualche rischio per la Juve oltre a infortuni e ammonizioni

Napoli Juve femminile sintesi della partita

Sfida intensa tra la Juve femminile orfana di Girelli e Bonansea che ha rischiato quando Il Napoli ha aperto le marcature al 12′ con un tiro preciso di Gallazzi.

La Juve reagisce prima al 32′ con Caruso che segna un gol spettacolare , seguito da un secondo gol su rigore al 45′, ribaltando così il risultato a favore della formazione di Joe Montemurro.

Nel secondo tempo, la Juventus mantiene il controllo del gioco, nonostante tutti i tentativi del Napoli femminile che cerca disperatamente il pareggio. L’ultimo gol delle bianconere arriva nel recupero, quando Thomas segna su assist di Beerensteyn, – che tra le altre cose festeggia le sue 50 sfide con la maglia della Juve

Con questa vittoria, la Juventus Women chiude il primo turno della serie A donne e continua la sua corsa in campionato dietro la Roma che ha vinto di misura contro la Fiorentina.

Ma nella partita di oggi ci sono state diverse occasioni perse da parte delle bianconere oltre a qualche azione pericolosa da parte del Napoli, e purtroppo anche un infortunio ai danni di Julia Grosso. Per la Juve che non ha giocato al meglio, ci sarà tempo per recuperare e riflettere visto che la serie A donne si ferma per le partite della nazionale donne impegnata nella UWCL. Il Napoli donne invece resta ultimo in classifica in zona retrocessione.

Tabellino

Napoli: Bacic, Di Bari, Di Marino (Cap), Giacobbo (34’st Friedrichs), Mauri, Del Estal Mateu, Chmielinski, Gallazzi, Lazaro Torres (31’st Corelli), Pellinghelli, Pettenuzzo. A disposizione: Beretta, Cammarano, Kobayashi, Veritti, Banusic, Fabiano, Bertucci. Allenatore: Biagio Seno

Juventus: Peyraud-Magnin, Lenzini, Salvai (Cap), Cascarino, Boattin, Caruso, Grosso (8’pt Palis), Garbino, Thomas, Nystrom (20’st Cantore), Beerensteyn. A disposizione: Aprile, Gama, Cafferata, Nilden, Bellucci, Moretti, Sembrant. Allenatore: Joseph Montemurro Ammonite Di Marino (N) Caruso (J) Del Estal Mateu (N) Di Bari (N)