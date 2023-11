Netta vittoria del Sassuolo nell’ultima partita dell’ultimo turno del girone di andata di Serie A Femminile

Esplode solo nell’ultima giornata del girone d’andata tutta la potenzialità offensiva del Sassuolo che fino a oggi aveva fruttato una sola vittoria e sei gol appena in otto partite.

Va tutto nel modo migliore per le emiliane che fin dall’inizio della stagione cercava un’affermazione autorevole, in grado di rilanciare le ambizioni di una squadra che solo due stagioni fa aveva lottato nelle prime posizioni quasi fino alla fine del campionato.

Sampdoria-Sassuolo 0-4

Dopo una lunga fase di studio che produce un’occasione per parte, un tiro di Giordano, non irresistibile e un colpo di testa di Kullashi parato facilmente da Tampieri, il Sassuolo si porta in vantaggio.

É il 17’: calcio di punizione pennellato alla perfezione da Pleindrup che si stampa sulla traversa sul quale Kullashi deve solo spingere la palla in rete.

La Samp è quasi stordita dall’aggressività del Sassuolo e non riesce a reagire: emiliane immediatamente vicine al raddoppio in almeno un paio di occasioni. Beccari costringe Tampieri una precipitosa rincorsa fuori dai pali, poi subito un altro gol su una ribattuta dalla traversa, tiro di Clelland e tap-in di Brignoli. Ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Prima dell’intervallo il 2-0: Kullashi calcia con precisione ma Tampieri respinge ancora… Clelland di testa raccoglie e insacca.

In avvio di ripresa, prima ancora che la Sampdoria riesca a programmare gli ingressi di Tarenzi ed Heoum arriva il terzo gol che di fatto chiude il match. Apertura molto precisa di Beccari che libera Kullashi, brava a controllare e mettere a bersaglio il terzo gol. Al 55′ la meritata tripletta dell’attaccante svedese che dopo sette partite e oltre due mesi di digiuno si sblocca in modo davvero dirompente. Altra conclusione precisa su appoggio di Philtjens.

Al 62′ il Sassuolo festeggia anche il ritorno in campo di Refiloe Jane che dopo il brutto infortunio subito al Mondiale torna in campo.

In Classifica

Sampdoria mai davvero in partita. Un passo indietro rispetto alla partita contro il Milan. Sassuolo mai così bello quest’anno: le emiliane scavalcano la squadra blucerchiata in classifica e prova a cambiare ritmo in vista del girone di ritorno con qualche ambizione in più.

Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale il Sassuolo ospiterà la Fiorentina mentre la Sampdoria sarà di scena a Milano contro l’Inter, vittoriosa nel derby.