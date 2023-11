Il Como e il Pomigliano pareggiano lo scontro diretto della nona giornata di Serie A

Il Como riparte con un punticino in casa contro il Pomigliano, al suo secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria sul Napoli.

Lo 0-0 che chiude la partita è più stretto per le padrone di casa che però per la terza giornata consecutiva non riescono a trovare la via della rete. Un problema offensivo al quale Marco Bruzzano dovrà porre rimedio.

Como Women-Pomigliano 0-0

Il Pomigliano si presenta in campo senza Buhigas tra i pali, reduce da un paio di partite straordinarie. Ma il portiere titolare delle Pantere si infortuna nel riscaldamento: al suo posto Gavillet.

Partita che vive di un avvio estremamente lento e prudente da parte di entrambe le squadre. Ci vuole quasi mezz’ora per vedere una conclusione verso la porta avversaria. Calcio di punizione di Pastrenge che trova puntuale alla deviazione di testa Cox. E Gavillet dimostra che non c’è nulla da rimpiangere per l’assenza del portiere titolare. Il primo tempo si chiude con l’infortunio di Vaitukaityte, sostituita da Karlenas.

Secondo tempo con qualche emozione in più: non molte per la verità. Bruzzano sostituisce Baldi con Bergersen, subito puntuale in fase di appoggio per Monnecchi che calcia sul fondo.

Un minimo di vivacità in più ma conclusioni molto imprecise e attacchi sterili da entrambe le parti. Il Como cambia marca nella seconda parte della ripresa facendosi più presente nella trequarti avversaria. Monnecchi arriva di nuovo alla conclusione in modo pericoloso ma sbaglia mira di pochi centimetri. Poco dopo tocca alla giovanissima finlandese Sevenius, brava a liberarsi al tiro che conclude sul fondo di pochissimo.

Il pressing finale del Como, per quanto confuso, è molto insistente. Trema la difesa del Pomigliano a un minuto dal termine con Karlenas che colpisce in pieno il palo.

In Classifica

Il Como smuove la classifica dopo due sconfitte consecutive senza segnare. E ora ha una quindicina di giorni di tempo per riprendere il ritmo delle prime sei giornate e di tornare alla vittoria che al momento di tornare in campo, a Napoli, mancherà da oltre un mese.

Le Pantere escono dal campo indenni e con un punto preziosissimo che consente loro di agganciare il Sassuolo, che attende un altro match importantissimo contro la Sampdoria.