Sampdoria Vs Sassuolo è l’ultima partita della nona giornata si serie A femminile. Le previsioni

Sampdoria Femminile-Sassuolo in programma alle 18 di domenica 26 novembre chiude la nona giornata del campionato di Serie A femminile, l’ultima prima della sosta per il doppio impegno della Nazionale che chiude il calendario di UEFA Nations League.

Sulla carta è una delle sfide più interessanti di questa giornata, una delle più equilibrate. Tra le due squadre due soli punti di differenza, in favore delle blucerchiate. Ma sia la Samp che le emiliane hanno raccolto quattro punti nelle ultime tre partite lasciandosi alle spalle Pomigliano e Napoli.

Dove si può vedere Sampdoria Femminile-Sassuolo

Dove si gioca: Stadio Silvio Piola (Robbiano, Vercelli)

Data: 26 novembre

Orario: 18:00

Come vederla in streaming: in esclusiva su Dazn

Sampdoria Femminile-Sassuolo, come stanno le due squadre

Questa partita per entrambe le squadre può essere un punto di svolta, un salto verso una posizione potenzialmente più tranquilla. Sia la Sampdoria che il Sassuolo hanno conquistato un punto sul campo del Milan. Difficile pensare che nel girone di ritorno queste due squadre possano posizionarsi nella parte sinistra della classifica, quella che apre alla poule scudetto. Ma considerando che tutti i punti conquistati nella regular season varranno anche per la seconda parte della stagione, sfide come questa assumono il senso di un autentico scontro diretto.

Sampdoria Femminile-Sassuolo, statistiche e precedenti

Mai un pareggio tra Sampdoria Femminile e Sassuolo; precedenti notevolmente favorevoli al Sassuolo che delle sei partite giocate fin qui, quattro delle quali la scorsa stagione tra regular season e playoff, ne ha vinte ben cinque. Le ultime tre partite si sono concluse con altrettante vittorie emiliane, tutte nette, senza nemmeno un gol della Samp.

Sassuolo che punterà molto su Chiara Beccari, che due settimane fa è tornata al gol, primo centro nella sua stagione di Serie A dopo un avvio piuttosto complicato, e che festeggia il ritorno in Nazionale.

Sampdoria Femminile-Sassuolo, il pronostico

La Samp è reduce da un’ottima partita contro il Milan. E anche per questo merita fiducia. La squadra blucerchiata ha fatto sempre punti contro le squadre posizionate alle sue spalle in classifica battendo due volte il Pomigliano, una in campionato e una in Coppa, così come il Napoli. Il Sassuolo in questo momento è alle spalle delle blucerchiate che meritano almeno in parte il favore del pronostico.

Pronostico 1X