La Nazionale donne In vista giocherà contro la Spagna (1 dicembre, ore 21.30 a Pontevedra) e la Svizzera (5 dicembre ore 19 al Tardini di Parma) le prossime partite della Nation League. Sono 28 le calciatrici convocate dal Ct Soncin. Obiettivo del prossimo raduno delle Azzurre è quello di chiudere nel modo migliore possibile. Magari imbattute, sicuramente al terzo posto e sopra la Svizzera.

Le scelte di Andrea Soncin

Il CT dell’Italia femminile ha richiamato in Nazionale il portiere Francesca Durante, titolare al Mondiale ma reduce da un infortunio che l’ha lasciata da parte nelle prime giornate di Serie A. Torna in azzurro anche Emma Severini, assente per infortunio in Nuova Zelanda. Così come l’attaccante del Sassuolo Chiara Beccari, assente nell’ultimo turno di gioco e reduce dal suo primo gol stagionale. E Martina Piemonte – anche lei reduce da un gol in Premier League – e Annamaria Serturini, che avevano saltato per infortunio l’ultimo raduno.

Sofia Cantore e Michela Catena, costrette ad abbandonare Coverciano per dei problemi muscolari alla vigilia dell’ultima gara con la Spagna, avranno un’altra occasione. Così come Michela Cambiaghi, reduce da una splendida prova – il suo primo match da titolare – in casa della Svezia.

Barbara Bonansea, lesione muscolare e Cristiana Girelli, distorsione alla caviglia destra, restano a Torino.

Il raduno è in programma a Coverciano da domenica sera. Giovedì 30 novembre partenza alla volta di Pontevedra. Dopo la sfida contro la Spagna rientro a Coverciano, e seconda fase della preparazione in vista del match di Parma dopo il quale si scioglieranno i ranghi. Saranno le ultime due partite dell’anno per la Nazionale azzurra.

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Roma).

Nazionale donne, la classifica dopo quattro partite

In un girone davvero proibitivo l’Italia ha conquistato l’unica vittoria possibile, quella contro la Svizzera a Berna nel match di apertura. Per il resto si è ben comportata: strappando un ottimo pareggio, addirittura stretto per come si è svolto il match, a Salerno contro la Svezia, e facendo bella figura contro la Spagna campione del mondo. Ora si tratta di proseguire su questa stessa strada.

Classifica (dopo la quarta giornata): Spagna 12, Svezia 7, ITALIA 4, Svizzera 0