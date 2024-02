Passo decisivo della Sampdoria in chiave salvezza che si porta a +12 sul Pomigliano grazie alla vittoria di misura nello scontro diretto.

Decisiva la rete della brasiliana Taty, arrivata a Genova in estate e alla sua quarta marcatura ufficiale in quello che è stato il classico gol dell’ex.

Sampdoria-Pomigliano 1-0

Partita non facile, intensa e nervosa, caratterizzata da molti falli e numerosissimi cartellini gialli. Le due squadre hanno dato vita a un match di grande valore agonistico che in qualche modo ha ricalcato il drammatico confronto dello scorso anno che è valso la salvezza alla Samp nell’ultimo scontro diretto del campionato.

Ma gara sostanzialmente dominata dalla Sampdoria che ha sovrastato le avversarie in termini di gioco e di conclusioni a rete. Samp costantemente in avanti alla ricerca del vantaggio fin dalle prime battute con il Pomigliano che si limita a chiudere e ripartire di rimessa.

Dopo una bella sgroppata di Nambi, brava a cercare il corridoio e a concludere tra le braccia di Tampieri, pericolosissima Giordano con una gran botta in diagonale respinta da Gavillet. Subito dopo altra battuta verso la porta campana di Schatzer. Poi è Baldi a concludere dai limiti dell’area impegnando nuovamente Gavillet in calcio d’angolo. É il prologo del gol. Con la pressione blucerchiata che si fa sempre più insistente è ancora Baldi a cercare la conclusione: questa volta Gavillet non trattiene e Taty e rapidissima a inserirsi sulla respinta e a insaccare nel cuore di una difesa del Pomigliano davvero troppo poco reattiva. La reazione del Pomigliano si traduce in un cross di Ippolito respinto a fatica da Tampieri che poi si supera con una parata prodigiosa su una conclusione difficilissima di Di Gianmarino. Intervento davvero strepitoso… Ancora protagonista Tampieri su una improvvisa botta dalla lunghissima distanza di Ferrario.

Dominio blucerchiato

Samp molto alta anche nella ripresa: Taty coglie in pieno la traversa di testa su un cross di Oliviero dopo appena due minuti. Poi è Baldi a scaraventare un gran destro verso la porta avversaria che esce di un nulla. Al 57’ altra traversa di De Rita di testa con Giordano che poi spara altissimo da ottima posizione.

Il monologo della Samp prosegue: Gavillet è costretta ad alzare in calcio d’angolo un tiro micidiale dalla distanza di Giordano. Samp che chiede anche un penalty per una deviazione di braccio di Apicella su conclusione di Cuschieri, l’arbitro fa proseguire. Decisiva Gavillet allo scadere su un’ennesima conclusione dalla lunghissima distanza di Fallico.

La classsifica di Serie A femminile

Samp ormai lontanissima dalla zona drammatica della retrocessione. Sono dodici i punti di vantaggio della squadra blucerchiata allenata da Salvatore Mango proiettata nella corsa verso la poule scudetto. La Samp aggancia il Como, vittorioso ieri sull’Inter, e si porta a due soli punti dal Sassuolo anch’esso vittorioso sul Napoli accorciando a tre sole lunghezze il divario dall’Inter per rendere la corsa ai primi cinque posti una vera corrida.

Sampdoria ospite della Fiorentina, reduce dal pareggio con il Milan nel prossimo turno con il Pomigliano che ospiterà l’Inter.