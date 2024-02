Vince il Sassuolo femminile contro il Napoli, un 2-0 molto più ampio dal punto di vista delle occasioni create e delle opportunità costruite. E se il risultato non si è trasformato in una goleada il Napoli lo deve al proprio portiere Doris Bacic protagonista di una partita a dir poco straordinaria.

Bacic para di tutto, almeno tre gol fatti e due calci di rigore. Ma non è abbastanza per fermare il Sassuolo…

Sassuolo-Napoli 2-0

Con il Sassuolo che spinge verso l’accesso alla poule scudetto e il Napoli ancora alla ricerca della sua prima vittoria, ne esce una partita vivace soprattutto per merito delle padrone di casa che puntano a mantenere l’imbattibilità contro una squadra contro la quale non hanno storicamente mai perso.

Sassuolo privo di Brignoli, stagione finita a causa di un brutto infortunio al ginocchio destro, e Beccari.

Primo tempo di marca neroverde con diverse occasioni: subito protagonista Lana Clelland, gol decisivo anche la settimana scorsa contro il Como. Due clamorose occasioni per la scozzese che in entrambe le opportunità trova i primi due miracoli di Bacic. Superlativo il portiere del Napoli anche poco dopo questa volta su Kullashi, servita da Clelland per la conclusione vincente. Respinta miracolosa…

Il Napoli fa poco, Sassuolo che gioca con grandissima personalità accumulando minuti nella tre quarti avversaria. Sono almeno altre due le occasioni da gol nel primo tempo, ancora con Kullashi e Sabatino. Ma la palla gol più clamorosa è nella ripresa ancora con Clelland, gran conclusione al volo sul quale Bacic vola in calcio d’angolo.

I gol

Al 62’ però Bacic non può davvero nulla su una sfortunata autorete di Di Bari, su un cross di Philtjens indirizzato a Sabatino, spinge la palla alle sue spalle. Vantaggio giusto che potrebbe legittimarsi nello spazio di un paio di minuti quando Pellinghelli atterra in piena area Clelland. É calcio di rigore: ma la conclusione dal dischetto di Sabatino viene ancora una volta respinta da una Bacic davvero in vena di prodezze.

Il Sassuolo continua a spingere concedendo poco o nulla alla squadra avversaria. Clamorosa palla gol sbagliata da Kullashi al 68’. Sembra fuori gioco, ma non lo è: l’attaccante svedese a non più di due metri dalla porta si vede respingere un tiro a botta sicura da Bacic. Con tanta pressione alle spalle inevitabile il raddoppio: lo sigla al 79’ Pleidrup che con uno splendido stacco di testa raccoglie e insacca un calcio d’angolo battuto con i giri contati da Clelland.

Napoli che si affida alla promettentissima Morena Gianfico, fresca di un contratto professionistico a soli 16 anni. Esordio per lei in Serie A femminile. La giovanissima va anche vicinissima alla conclusione vincente ma l’emozione le fa alzare troppo la mira. Sassuolo del tutto padrone del campo che ha un’altra occasione del dischetto, stavolta per un intervento falloso su Monterubbiano. Stavolta al penalty va Clelland: ma Bacic para anche questo.

In classifica

Nonostante la straordinaria prestazione di Bacic, il Napoli fallisce un altro tentativo di marcare la propria prima vittoria in campionato. Ormai la corsa verso la salvezza sembra essere sempre di più un testa a testa con il Pomigliano, impegnato domani contro la Sampdoria.

Per il Sassuolo una vittoria, la quarta in cinque partite, la prima in casa da maggio (solo successi esterni fino a oggi), estremamente importante: tre punti che proiettano in sesta posizione la squadra emiliana impegnata domenica prossima sul campo della Roma che domani giocherà in casa nel big match contro la Juventus.