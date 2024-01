Como alla ricerca di una vittoria che manca ormai da quasi tre mesi e con alcune novità significative in squadra: Zsanett Kajan, appena arrivata dalla Fiorentina, aggiunge spessore in fase offensiva e viene immediatamente proposta da Bruzzano in campo con la maglia numero #10 sulla schiena. In panchina anche Zanoli, anche ieri dalla Fiorentina.

Como-Sassuolo 0-1

É la partita del ritorno a Como di Chiara Beccari, accolta con affetto dai tifosi che lo scorso anno hanno festeggiato con lei una stagione strepitosa che si è concretizzata con la chiamata in Nazionale. Finisce male però la rimpatriata della giovane attaccante del Sassuolo costretta a uscire per un brutto infortunio dopo 10’: al suo posto Sciabica.

Primo tempo non particolarmente emozionante: Sassuolo che in avvio si rende pericoloso in un paio di occasioni su calcio d’angolo con Pleindrup che prima costringe Korenciova a un intervento tra i pali e poi mette Kullashi in condizioni di battere a rete, conclusione respinta da Lipman. Pericoloso anche il Como su corner con un colpo di testa di Martinovic sul fondo. Poi un paio di conclusioni a lato, ma senza troppe pretese, da una parte di Martinovic, dall’altra di Sciabica, prima di un gol annullato a Skorvankova per evidentissima posizione di offside.

Secondo tempo non molto più divertente del primo. Per vedere una conclusione bisogna aspettare quasi venti minuti: è Kajan a battere di destro dalla distanza mettendo sul fondo. Subito dopo, sempre su cross dell’ungherese, un tocco appena accennato di Lipman inganna anche Karlenas a pochi centimetri dalla porta avversaria. Intervento importante di Korenciova in calcio d’angolo su una girata di Kullashi.

In una partita che offre pochissimi spunti l’episodio decisivo arriva a pochi minuti dal termine: è l’84, con la difesa leggermente scoperto e un mancato disimpegno di Lipman, Clelland trova spazio e tocca per Sabatino che chiude per perfettamente il triangolo per il tiro decisivo della scozzese che marca il gol partita.

Inutili gli ultimi assalti del Como con il Sassuolo che perde anche Brignoli per infortunio e, senza più cambi, chiude il match in dieci.

La classifica

Prosegue la preoccupante astinenza del Como, che ora scivola in sesta posizione scavalcato in classifica proprio dal Sassuolo che irrompe nella poule scudetto per la prima volta inseguita a distanza di una sola vittoria oltre che dalle lariane anche da Sampdoria, sconfitta a Roma, e Milan, fermato da un pareggio a Pomigliano.

Como che al prossimo giro sarà ospite dell’Inter, ieri vittoriosa sul Napoli, che per contro sarà in visita proprio al Ricci di Sassuolo.