Avevano bisogno di punti per motivi diversi sia il Pomigliano che il Milan, con le rossonere ancora molto in basso in classifica ma in ripresa dopo la vittoria di domenica scorsa con il Como.

Le ambizioni milaniste però ancora una volta si fermano al palo in quello che diventa storicamente il primo pareggio in assoluto tra le due compagini in Serie A femminile.

Pomigliano-Milan 0-0

Milan costretto a rinunciate a Kossovare Asllani, acciaccata da un problema muscolare al polpaccio. Caruso punta subito sul nuovo acquisto Nadia Nadim, esperta attaccante danese con una lunghissima militanza nel PSG ma soprattutto nel campionato professionistico americano, immediatamente disponibile in panchina.

Avvio molto lento e cauto da parte di entrambe le squadre in un primo tempo sostanzialmente noioso che si esaurisce senza occasioni da gol e con pochissime emozioni: unica conclusione degna di nota un tiro di Bergamaschi, dal vertice destro dell’area di rigore che termina ampiamente fuori dai pali. Sterile il Pomigliano: una sola conclusione a rete di Ippolito e palla senza problemi tra le braccia di Giuliani.

Secondo tempo non molto più significativo per la verità: Soffia si rende protagonista con una azione personale che vede l’esterno liberarsi bene alla conclusione, deviata in angolo da Ferrario.

Al minuto 61, mister Caruso sostituisce Nambi, piuttosto in ombra e regala ad Arcangeli, appena arrivata dal Como, l’esordio. Debutto anche per Nadim, che entra al posto di Staskova. In una partita caratterizzata da molti errori in fase di impostazione e da scarsa concretezza basterebbe un episodio a smuovere il match e il risultato. Con una controffensiva il Milan cerca la conclusione di Laurent, anche questa fuori misura; poi sempre dalla lunga distanza è Nadim a cercare il bersaglio, a lato. La palla gol migliore del Milan al 74’ con Dompig che conclude con forza su azione di Dubcova mettendo sul fondo da ottima posizione. Finisce senza gol, un punto per uno e davvero pochissime emozioni.

In classifica

Cambia poco la situazione. Il Milan perde altri due punti dall’Inter, vittoriosa ieri sul campo del Napoli e Pomigliano che guadagna un punticino proprio sulle azzurre in vista dello scontro diretto in programma tra tre settimane.

Nel prossimo turno, domenica, Pomigliano ospite della Sampdoria, ieri sconfitta a Roma, in una sfida importantissima per la salvezza, Milan che anticipa invece sabato con la Fiorentina, domani impegnata nel big match contro la Juventus, in quello che potrebbe essere un match decisivo nel tentativo di agganciare la poule scudetto.