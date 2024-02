A quattro giornate dal termine della regular season di calcio femminile, ogni match diventa fondamentale per cercare di conquistare punti, e la partita tra Sampdoria e Pomigliano è una sfida importantissima per il futuro di queste due squadre.

Quando e come vedere Sampdoria-Pomigliano

Match : Sampdoria vs Pomigliano

: Sampdoria vs Pomigliano Data : 4 febbraio 2024

: 4 febbraio 2024 Ora partita: 12:30

partita: 12:30 Dove si gioca : Stadio Sciorba (Genova)

: Stadio Sciorba (Genova) Come vederla in streaming: Dazn

La partita è a disposizione solo degli abbonati della piattaforma in streaming DAZN. In chiaro, e per tutti, c’è Roma Juventus, in programma subito dopo questo match, sempre domenica pomeriggio.

Trovi l’analisi di tutta la giornata di Serie A nel video tratto dal nostro canale Youtube.

Sampdoria-Pomigliano, la corsa alla salvezza

Partita con l’obiettivo di salvarsi e l’ambizione di riuscire a vivere un campionato con poche ansie, Sampdoria e Pomigliano sono in piena lotta per conquistare punti decisivi che le riconfermino nel massimo campionato. Ma se la Samp, che vanta tre vittorie più delle Pantere, è a buon punto, in questo senso le prove d’appello cominciano a scarseggiare per il Pomigliano che da quasi tre mesi non riesce a inserire in classifica una vittoria.

Un successo contro la Sampdoria sarebbe fondamentale per il Pomigliano considerando anche i 9 punti di vantaggio delle blucerchiate. Vincere, per la squadra campana, la cui ultima vittoria risale a novembre e al derby contro il Napoli, significherebbe ridurre un gap che è già pesante e tentare mettere un po’ di pressione sulle squadre che la precedono e contro le quali dovrà fare la rincorsa nella poule salvezza.

Il nostro pronostico su Sampdoria-Pomigliano

Senza nulla togliere al buon pareggio conquistato dal Pomigliano la settimana scorsa sul Milan, primo risultato utile dopo quattro sconfitte consecutive, non può che essere la Sampdoria la squadra favorita dal pronostico in questo scontro diretto che riguarda la salvezza.

Formazione blucerchiata reduce da un periodo eccellente e che è riuscita a fare bella figura anche nel big match contro la Roma capolista nell’ultimo turno di campionato. Interessante la presenza di parecchie ex, da una parte e dall’altra. Tra le curiosità statistiche di questa sfida da registrare che il pareggio non è mai uscito tra Sampdoria e Pomigliano: sette vittorie blucerchiate e un solo successo delle Pantere che risale allo scorso campionato. Due i precedenti quest’anno, uno in campionato e uno in Coppa Italia, entrambi vinti di misura dalla Sampdoria femminile.

PRONOSTICO SAMPDORIA-POMIGLIANO: 1